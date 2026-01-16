US-Produktion ist im Dezember hochgefahren worden

Washington, 16. Jan (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion vor der ⁠Jahreswende stärker ‍hochgefahren als gedacht. Industrie, Versorger und Bergbau stellten im ‌Dezember zusammen 0,4 Prozent mehr her als im ‍Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten für die Gesamtproduktion ‍nur einen Zuwachs von ⁠0,1 Prozent erwartet, nach aufwärts revidiert 0,4 Prozent im November.

Die ‍Industrie steigerte ihre Produktion im Dezember überraschend ebenfalls - und ⁠zwar um 0,2 Prozent. Fachleute hatten hier ein Minus von 0,2 Prozent erwartet, nach ‍aufwärts revidiert ‌0,3 Prozent im November. Zunächst war von einer Stagnation die Rede gewesen. Auf den Industriebereich entfallen in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung.

