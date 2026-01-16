Zeitung: Blackstone investiert vier Milliarden Euro in Rechenzentrum in Deutschland
Berlin, 15. Jan (Reuters) - Der Finanzinvestor Blackstone stellt einem Zeitungsbericht zufolge vier Milliarden Euro für ein Rechenzentrum im nordrhein-westfälischen Lippetal bereit.
Das berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Finanzkreise. Demzufolge haben Blackstone und die Industriegebiet Westfalen GmbH im Dezember einen Vertrag über den Kauf eines 27 Hektar großen Grundstücks unterzeichnet. Bei dem Projekt handele es sich um eines der größten IT-Infrastrukturvorhaben Deutschlands.
Blackstone-Präsident Jon Gray hatte im Dezember erklärt, dass er trotz des Investitionsansturms bei Hardware zur Unterstützung Künstlicher Intelligenz immer noch gute Möglichkeiten für Investitionen in Rechenzentren sieht.
(Bericht von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)