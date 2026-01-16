Zeitung: Blackstone investiert vier Milliarden Euro in Rechenzentrum in Deutschland

Berlin, 15. Jan (Reuters) - Der Finanzinvestor Blackstone stellt einem Zeitungsbericht ⁠zufolge vier ‍Milliarden Euro für ein Rechenzentrum im nordrhein-westfälischen ‌Lippetal bereit.

Das berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter ‍Berufung auf Finanzkreise. Demzufolge haben Blackstone und die Industriegebiet Westfalen GmbH im Dezember einen Vertrag ‍über den Kauf eines ⁠27 Hektar großen Grundstücks unterzeichnet. Bei dem Projekt ‍handele es sich um eines der größten ⁠IT-Infrastrukturvorhaben Deutschlands.

Blackstone-Präsident Jon Gray hatte im Dezember erklärt, dass er trotz des ‍Investitionsansturms ‌bei Hardware zur Unterstützung Künstlicher Intelligenz immer noch gute Möglichkeiten für Investitionen in Rechenzentren sieht.

