BVB siegt durch Last-Minute-Strafstoß - Köln schlägt Mainz

BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat am 18. Bundesliga-Spieltag durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli gefeiert. Vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz erzielte Emre Can (90.+5) das entscheidende Tor. Julian Brandt kurz vor der Halbzeit und Karim Adeyemi (54.) hatten zuvor für den BVB getroffen, die Gäste schafften durch James Sands (62.) und Ricky-Jade Jones (72.) zunächst den Ausgleich.

Die TSG Hoffenheim besiegte Bayer Leverkusen mit 1:0 und setzt sich damit weiter in der Spitzengruppe der Liga fest. Der 1. FC Köln drehte gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 einen 0:1-Halbzeitrückstand und gewann mit 2:1. Es war der erste Kölner Erfolg nach zuvor acht sieglosen Spielen.

Der 1. FC Heidenheim kam beim VfL Wolfsburg zu einem 1:1 und verließ so den letzten Tabellenplatz. Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach trennten sich wie schon im Hinspiel 0:0./lön/DP/zb