Wegen Grönland

Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Quelle: Rokas Tenys/ Shutterstock

US-Präsident Donald Trump hat gegen mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, Zusatzzölle in Höhe von zehn Prozent angekündigt. Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb Trump, die Zölle würden zum 1. Februar in Kraft treten. Betroffen sind neben Deutschland Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland. Zum 1. Juni solle der Satz auf 25 Prozent ansteigen, so Trump. 

Kurse geben nach
Trumps Grönland-Zoll setzt Dax-Indikation deutlich unter Druckheute · 18:35 Uhr · dpa-AFX
Dax Logo

Hintergrund ist seine Absicht, das unter dänischer Verwaltung stehende Grönland einzunehmen. Die betroffenen Staaten hatten Dänemark, das Trumps Ansinnen ablehnt, unterstützt – etwa durch die Entsendung weniger Soldaten nach Grönland. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin sollen die deutschen Soldatinnen und Soldaten auf Grönland Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Es gehe um die Frage, ob die Arktis sicher sei und inwiefern Deutschland mit seinen Nato-Partnern dazu beitragen könne, sagte ein Sprecher.

Das deutsche Team - 15 Männer und Frauen - besteht demnach aus Logistikern und Experten unterschiedlicher Bereiche. Es war am Freitag auf Grönland eingetroffen. Am Samstag hatten in Dänemark und auf Grönland Tausende Menschen gegen die Annexionspläne des US-Präsidenten demonstriert. In Kopenhagen kündigten US-Parlamentarier an, das Gespräch mit US-Außenminister Marco Rubio suchen zu wollen.

Der Jahresausblick 2026
Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahr07.01.2026 · 19:09 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch

Trump schrieb auf Truth Social, die Zölle blieben bestehen, "bis ein Deal für den kompletten und vollständigen Kauf von Grönland" durch die USA erreicht sei. Die Vereinigten Staaten seien "sofort" offen für Verhandlungen mit Dänemark. 

(mit Material von dpa-AFX)

Das könnte dich auch interessieren

Supreme Court
Oberstes US-Gericht prüft Glyphosat-Fall von Bayergestern, 22:36 Uhr · dpa-AFX
Oberstes US-Gericht prüft Glyphosat-Fall von Bayer
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllengestern, 17:32 Uhr · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Weitere Artikel