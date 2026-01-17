INDEX-FLASH: Trumps Grönland-Zoll setzt Dax-Indikation deutlich unter Druck

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump hat die Anleger am Samstag kalt erwischt. Die von IG Markets errechnete Indikation für den Dax brach in einer ersten Reaktion um etwa 300 Punkte ein und vermied nur knapp den Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Ein Erholungsversuch war nur von kurzer Zeit. Zuletzt bewegte sie sich bei 25.055 Punkten.

Trump hatte unter Verweis auf den Grönland-Konflikt neue Zölle gegen Deutschland und weitere europäische Länder angekündigt. Ab dem 1. Februar werden demnach 10 Prozent für in die USA gesendete Waren fällig, ab dem 1. Juni steigt der Zollsatz auf 25 Prozent, wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social ankündigte./he/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 15.01.2026
Dax verbucht moderates Plus - gute Stimmung dank TSMC15. Jan. · onvista
Dax Logo
Dax Tagesrückblick 16.01.2026
Dax rutscht am Freitag etwas ab - kaum Bewegung auf Wochensichtgestern, 17:47 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 13.01.2026
Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"13. Jan. · onvista
Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"
Aktien Frankfurt
Dax-Anleger halten sich zurück - noch kein Stimmungsumschwunggestern, 14:42 Uhr · dpa-AFX
Dax-Anleger halten sich zurück - noch kein Stimmungsumschwung
Weitere Artikel