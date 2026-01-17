INDEX-FLASH: Trumps Grönland-Zoll setzt Dax-Indikation deutlich unter Druck
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump hat die Anleger am Samstag kalt erwischt. Die von IG Markets errechnete Indikation für den Dax brach in einer ersten Reaktion um etwa 300 Punkte ein und vermied nur knapp den Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Ein Erholungsversuch war nur von kurzer Zeit. Zuletzt bewegte sie sich bei 25.055 Punkten.
Trump hatte unter Verweis auf den Grönland-Konflikt neue Zölle gegen Deutschland und weitere europäische Länder angekündigt. Ab dem 1. Februar werden demnach 10 Prozent für in die USA gesendete Waren fällig, ab dem 1. Juni steigt der Zollsatz auf 25 Prozent, wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social ankündigte./he/zb
