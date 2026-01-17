Infineon Aktie 2026: Powerchips, KI & Autos – wie groß ist das Kurspotenzial?









Infineon Technologies steht wie kaum ein anderes europäisches Unternehmen für die Schlüsseltechnologien der elektrifizierten und digitalisierten Wirtschaft. Leistungshalbleiter für E-Mobilität, Energieeffizienz und zunehmend auch KI-nahe Anwendungen rücken den Konzern wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. Nach Jahren des strategischen Umbaus und einer klaren Fokussierung auf strukturelle Wachstumsmärkte stellt sich für Anleger nun die zentrale Frage: Handelt es sich bei Infineon um einen langfristigen Profiteur der Megatrends – oder ist vieles bereits im Kurs eingepreist?





In der heutigen Ausgabe von „Aktien im Fokus“ analysieren wir gemeinsam mit Roland Jegen und Andreas Bernstein von Fit4Finanzen die aktuelle fundamentale und technische Lage der Infineon-Aktie. Neben dem Blick auf Geschäftsmodell, Wachstumstreiber und Risiken diskutieren wir auch das Chartbild mit TradingView und prüfen, ob ein Ausbruch nach oben realistisch ist – oder ob Vorsicht angebracht bleibt.









Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.