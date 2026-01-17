Karlspreis für früheren Europäische-Zentralbank-Chef Draghi

AACHEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi erhält dieses Jahr den Karlspreis, die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Das teilte das Karlspreis-Direktorium in Aachen mit./cd/DP/zb