Karlspreis für früheren Europäische-Zentralbank-Chef Draghi
dpa-AFX · Uhr
AACHEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi erhält dieses Jahr den Karlspreis, die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Das teilte das Karlspreis-Direktorium in Aachen mit./cd/DP/zb
