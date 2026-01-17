Trotz Chaos in der Welt: Für die Börsen bleibe ich Optimist

2026 fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung aus Polit-Thriller, Wirtschafts-Slapstick und geopolitischem Improvisationstheater. Eine erstaunliche Bilanz nach einem halben Monat. Gleichzeitig laufen die Märkte erstaunlich ruhig weiter. Genau das fasziniert mich seit Monaten. Und die Ausschläge auf dem Krisenbarometer werden immer größer.

Nehmen wir allein das Trumpsche Jahresauftakt-Feuerwerk: Grönland kaufen? Warum nicht. Kreditkartenfirmen öffentlich kritisieren für zu hohe Zinsen? Sicher. Ein Wochenende Venezuela–USA, das eigentlich jeden Markt zittern lassen müsste – und was passiert am Montag? Die Börsen steigen. Es ist, als hätten wir uns kollektiv an das Dauerfeuer gewöhnt. Der verrückte Onkel auf der Familienfeier macht nur Spaß. Nur hat dieser verrückte Onkel eben den Atomkoffer.

Wenn das Absurde zur Normalität wird

Dieser Gewöhnungseffekt ist ein Risiko und gleichzeitig eine Erklärung, warum die Märkte so stoisch bleiben. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass politische Börsen wirklich kurze Beine haben. Die Wirtschaft läuft weiter, die Unternehmen verdienen weiter Geld. Und solange die Geschäftsmodelle stabil bleiben, schauen die Börsen lieber auf Zahlen statt auf Schlagzeilen.

Genau hier wird der Schockzyklus des Autors Morgan Housel spannend, den ich in vielen Vorträgen zeige. Er hilft zu verstehen: In welcher Phase stecken wir eigentlich mental? Sind wir im Aufschwung? Im Abschwung? Oder gerade irgendwo dazwischen, wo das Licht am Ende des Tunnels vielleicht doch eine Lok ist?

2025 sah lange danach aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Doch zum Jahreswechsel hat sich die Stimmung gedreht – nicht zuletzt, weil die politische Unsicherheit in Europa und die mangelnde Klarheit aus Berlin so manche Hoffnung gebremst hat. Gleichzeitig laufen die Börsen global weiter stark. Und genau deshalb bleibt mein Blick für 2026 trotz der Schockmeldungen eher optimistisch: Die Unternehmen liefern, und der Markt honoriert es. Da spielen die Absurditäten des Alltags keine große Rolle.

Mein Wunsch: 2026 als „normales“ Börsenjahr

Wir sollten aber nicht vergessen, dass ein „normales“ Börsenjahr völlig okay wäre. Keine 20-Prozent-Rally, keine Euphorieorgien, einfach solide 6 bis 10 Prozent Rendite. Auch das ist Börse. Nur waren die die vergangenen drei Jahre mit Zuwächsen von 20 Prozent und mehr pro Jahr bei vielen Indizes Ausreißer nach oben. Viele neue Anleger meinen gar, dass dies der Normalzustand an der Börse ist. Aber was stark steigt, kann auch stark fallen.

Und vielleicht ist in diesem Umfeld Gelassenheit der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt. Denn politische Dramatik wird 2026 garantiert nicht weniger. Aber der Kapitalmarkt hat eine bemerkenswerte Fähigkeit: Er ignoriert Theater – und konzentriert sich auf Gewinne. Genau deshalb bleibe ich auch in schockierenden Zeiten vorsichtig optimistisch.

