Wochenrückblick – Die Edelmetallrallye geht weiter

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der DAX® und der S&P 500® markierten zum Wochenauftakt neue Rekordstände. Auch die Edelmetalle Gold und Silber erreichten historische Höchstwerte. Parallel dazu einigten sich die Bundesregierung und die EU-Kommission auf die Eckpunkte einer neuen Kraftwerksstrategie. Während neue Inflationsdaten aus den USA und Deutschland veröffentlicht wurden, sorgten Unternehmensnachrichten von Klöckner, Porsche und TSMC für zusätzliche Impulse.





Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes mit Rekordständen



Der DAX® erreichte diese Woche ein neues Allzeithoch bei rund 25.500 Punkten, notierte am Freitagmorgen jedoch etwas schwächer bei rund 25.300 Punkten und somit quasi unverändert gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche. Auch der S&P 500® markierte am Dienstag ein neues Allzeithoch bei rund 6.986 Punkten, während auch der Dow Jones® mit etwa 49.633 Zählern eine historische Bestmarke erreichte. Dennoch schlossen beide Indizes am Donnerstag leicht unter ihrem Vorwochenschlusskurs. Der Nasdaq-100 Index® schloss am Donnerstag etwa 0,8 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs.







