Bundeswehrsoldaten ziehen aus Grönland ab

dpa-AFX · Uhr
BERLIN/NUUK (dpa-AFX) - Das Erkundungsteam der Bundeswehr soll schon heute wieder aus Grönland abziehen. Die 15 Soldaten werden die Arktisinsel mit einem Zivilflugzeug in Richtung Kopenhagen verlassen, wie ein Sprecher des operativen Führungskommandos der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte "Bild" berichtet./and/toz/DP/zb

