Bundeswehrsoldaten ziehen aus Grönland ab
dpa-AFX · Uhr
BERLIN/NUUK (dpa-AFX) - Das Erkundungsteam der Bundeswehr soll schon heute wieder aus Grönland abziehen. Die 15 Soldaten werden die Arktisinsel mit einem Zivilflugzeug in Richtung Kopenhagen verlassen, wie ein Sprecher des operativen Führungskommandos der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte "Bild" berichtet./and/toz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Streit um GrönlandEU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohungheute, 11:08 Uhr · dpa-AFX
Zolldeal zwischen USA und Europa gefährdetTrump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"heute, 11:35 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista