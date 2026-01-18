EQS-News: AUTODOC auch 2025 mit hohem Tempo unterwegs

EQS-News: Autodoc SE / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

AUTODOC auch 2025 mit hohem Tempo unterwegs

Starkes Wachstum in den europäischen Kernmärkten

Anzahl der aktiven Kunden erreicht mit 9,3 Millionen neuen Höchststand, ein Zuwachs von 10,4 Prozent

Bestellungen steigen um 12,4 Prozent auf 18,9 Millionen

72,5 Millionen verkaufte Artikel, ein kräftiger Anstieg von 10,7 Prozent

Sortiment wächst um 16,2 Prozent auf 7,8 Millionen Produkte

Eigenmarken-Sortiment wird um 13,9 Prozent auf mehr als 720.000 Artikel erweitert

Berlin, 18. Januar 2026 – Die Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und Zubehör, konnte ihr starkes Wachstumstempo beibehalten. Die Anzahl der Bestellungen kletterte um 12,4% auf 18,9 Millionen (Vorjahr: 16,8 Millionen). „Unser Erfolg bei der Digitalisierung, der Stärkung unserer Logistik und der Sortimentserweiterung spiegelt sich nun klar in unseren Kennzahlen wider: Wir verzeichnen einen kontinuierlich wachsenden Kundenstamm und steigende Absatzzahlen in unseren wichtigsten Märkten“, erklärt Dmitri Zadorojnii, CEO der Autodoc SE, und betont weiter: „Stillstand ist für uns keine Option. Unser Ziel bleibt es, durch erstklassige Qualität bei Produkt und Kundenservice, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und Lieferzuverlässigkeit das Vertrauen unserer Kunden jeden Tag aufs Neue zu rechtfertigen.“

Die Anzahl der aktiven Kunden stieg im vergangenen Jahr um 10,4% auf 9,3 Millionen (Vorjahr: 8,4 Millionen). Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2008 hat die Gesamtzahl der Kunden mit über 30 Millionen einen beeindruckenden Höchststand erreicht – ein Anstieg von 16,9% gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Angebots von AUTODOC. Auch die Anzahl der verkauften Produkte wuchs deutlich von 65,5 Millionen im Jahr 2024 auf 72,5 Millionen im Jahr 2025, ein Plus von 10,7%. “Dank der optimierten Logistik verließen im vergangenen Jahr durchschnittlich 200.000 Artikel täglich unsere Warenlager ”, sagt Dmitri Zadorojnii. Die meistverkaufte Marke war AUTODOCs Eigenmarke RIDEX. Insgesamt setzte AUTODOC im vergangenen Jahr 17,7 Millionen Artikel der Eigenmarken Ridex, goCORE und Stark ab. Zudem erweiterte AUTODOC sein Produktportfolio um rund 16,2% und bietet nun 7,8 Millionen Produkte von rund 2.700 Markenherstellern an (unter anderem 176 Pkw-Marken, 23 Lkw-Marken, 154 Motorrad-Marken / Vorjahr: 6,7 Millionen Produkte). Nach den Worten von Dmitri Zadorojnii waren zwei Faktoren entscheidend für den Erfolg im Jahr 2025: moderne, digitale Prozesse und das Ziel, die Erwartungen der Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen. „Unsere verbesserte Position im Wettbewerb bestätigt unseren Kurs. Sie spornt uns an, auch in Zukunft Monat für Monat mit innovativen Lösungen und erstklassigem Service neue Maßstäbe beim Einkaufserlebnis zu setzen.“ Zu den Kategorien mit den meistverkauften Produkten gehörten Reifen, Bremsscheiben, Motoröl, Bremsbeläge und Stoßdämpfer.

Anhaltend starkes Wachstum in Europa

Das größte Wachstum in absoluten Zahlen wurde in Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien und den Niederlanden verzeichnet. Die DACH-Region und Frankreich blieben auch 2025 die stärksten Märkte bezogen auf den Gesamtabsatz. „AUTODOC wächst vor allem deshalb, weil immer mehr Kunden ihre Fahrzeugteile online statt offline kaufen. In diesem Umfeld gelingt es uns, kontinuierlich neue Kunden zu gewinnen, zu begeistern und so stetig weiter zu wachsen“, erläutert Finanzvorstand Lennart Schmidt. Er sieht das Unternehmen in einer Schlüsselrolle: „Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung konsequent. Hinzu kommt ein günstiges Marktumfeld: Eine alternde europäische Fahrzeugflotte und die längere Haltedauer von Pkw sorgen für ein massives Potenzial in unserem Sektor.“

Das Durchschnittsalter der europäischen Fahrzeugflotte von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen liegt bei 11,4 Jahren[1]. Laut Finanzvorstand Schmidt erwarten Branchenkenner, dass dieses Durchschnittsalter weiter steigen wird[2]. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Reparatur- und Wartungsdienstleistungen sowie die steigende Nachfrage nach hochwertigen, erschwinglichen Ersatzteilen: „Dies wird unser Geschäftsmodell nachhaltig stützen.“

Starke Online-Präsenz

Im Jahr 2025 wurde die AUTODOC-App, die für Android und iOS verfügbar ist, mehr als 15 Millionen Mal auf mobilen Geräten installiert. Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 wurde sie damit insgesamt rund 141 Millionen Mal heruntergeladen. AUTODOC bietet seine Produkte über die AUTODOC-App, Online-Shops, den AUTODOC MARKETPLACE sowie weitere Drittanbieter-Marktplätze an.

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern – darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und wurde im Laufe der Zeit deutlich erweitert. Im Jahr 2024 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,6 Mrd. € (2023: 1,3 Mrd. €). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter an 13 Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und das Vereinigte Königreich.



[1] BCG Studie “Shifting Gears: eCommerce in the European Automotive Aftermarket” vom Februar 2025.

[2] BCG Studie “Shifting Gears: eCommerce in the European Automotive Aftermarket” vom Februar 2025.

