Nach Trumps Zoll-Eklat: Europäer warnen vor Eskalation

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die übrigen betroffenen europäischen Länder haben die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Sonderzöllen im Grönland-Konflikt zurückgewiesen. "Zolldrohungen untergraben die transatlantischen Beziehungen und bergen das Risiko einer Eskalation", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands mit Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien./vsr/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Streit um Grönland
EU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohungheute, 11:08 Uhr · dpa-AFX
EU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohung
Weitere Artikel