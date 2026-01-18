Nach Trumps Zoll-Eklat: Europäer warnen vor Eskalation
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die übrigen betroffenen europäischen Länder haben die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Sonderzöllen im Grönland-Konflikt zurückgewiesen. "Zolldrohungen untergraben die transatlantischen Beziehungen und bergen das Risiko einer Eskalation", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands mit Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien./vsr/DP/zb
