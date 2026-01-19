ASML Holding - Fulminanter Jahresstart

„Ausbruch mit Knalleffekt“ – so lautete unsere Überschrift im Herbst 2025 zu unserer letzten charttechnischen Einschätzung der ASML-Aktie. Inhaltlich war damals der Spurt über die Schlüsselzone bei rund 700 EUR gemeint. Dieser Katalysator hat seine Wirkung nicht verfehlt, denn seither steigt der Technologietitel wie an der Schnur gezogen. Auch in den ersten Wochen des neuen Jahres hat das Papier bereits wieder um 250 EUR zugelegt, was mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs (1.184 EUR) einhergeht. Der Sprung über das alte Rekordlevel vom Sommer 2024 (1.022 EUR) sorgt zudem dafür, dass die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als große Untertassenformation interpretiert werden kann (siehe Chart). Perspektivisch ergibt sich aus diesem Muster ein rechnerisches Kursziel von knapp 1.500 EUR. Auf der Indikatorenseite signalisieren MACD und Relative Stärke weiterhin einen intakten Momentumtrade. Während das obere Bollinger Band (akt. bei 1.109 EUR) eine erste Rückzugslinie nach Süden darstellt, bildet die Kombination aus dem o. g. ehemaligen Rekordhoch und der Aufwärtskurslücke von Anfang Januar (1.007/999 EUR) einen Auffangbereich von strategischer Bedeutung.

ASML Holding (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.