Chevron - Lehrbuchmäßiger Ausbruch

In unseren Analysen messen wir neuralgischen Chartmarken stets eine besonders hohe Bedeutung zu. Ein idealtypisches Beispiel, wie Anlegerinnen und Anleger solche Schlüsselzone nutzen können, liefert derzeit die Chevron-Aktie. Zu Jahresbeginn gelang dem Titel der Sprung über den Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit April und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 157,25/156,91 USD). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von einem neuen MACD-Kaufsignal sowie einer Relativen Stärke (Levy), die wieder über dem Schwellenwert von 1 notiert. Ersterer hat gerade auch im längerfristigen Monatsbereich ein neues Einstiegssignal generiert. Per Saldo weckt die aktuelle Steilvorlage Hoffnungen auf ein Ende der übergeordneten Seitwärtsphase der letzten vier Jahre (siehe Chart). Die Hochs bei 167/170 USD markieren jetzt ein erstes Anlaufziel, ehe perspektivisch sogar die historischen Hochstände von 2023/2022 bei 187,81/189,68 USD wieder auf die Agenda rücken. In dem Moment, in dem wir explizit über die eingangs erwähnte Schlüsselzone argumentieren, ist klar, dass es das Rebreak des alten Kreuzwiderstands unbedingt zu verhindern gilt. Entsprechend ist diese Zone als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

Chevron (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Chevron

Quelle: LSEG, tradesignal²

