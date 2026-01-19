Chip-Zulieferer ASMI übertrifft Erwartungen dank China-Erholung

Danzig, 19. Jan (Reuters) - Eine Erholung des China-Geschäfts hat ASM International (ASMI) einen überraschend großen Auftragseingang ⁠beschert.

Das Volumen ‍der Bestellungen sei nach vorläufigen Berechnungen im abgelaufenen Quartal auf ‌etwa 800 Millionen Euro gestiegen, teilte der Chipindustrie-Zulieferer am Montag ‍mit. Analysten hatten mit einem Wert von 669 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz habe mit 698 Millionen Euro die Markterwartungen ebenfalls übertroffen. ASMI-Aktien steigen ‍daraufhin zur Eröffnung der Börse ⁠Amsterdam gegen den Trend um 1,4 Prozent.

Im dritten Quartal 2025 hatte eine schwächelnde ‍Nachfrage aus der Volksrepublik die Bilanz von ASMI belastet. Zuvor ⁠hatte das niederländische Unternehmen seine Umsatzziele für das zweite Halbjahr 2025 gesenkt. Der Chipzuliefer-Branche machen die US-Beschränkungen für ‍Hochtechnologie-Exporte zu ‌schaffen. So dürfen ASMI und der größere Rivale ASML ihre modernste Maschinen-Generation nicht nach China liefern. Die dortigen Kunden greifen daher verstärkt zu älteren Modellen.