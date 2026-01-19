DAX® - Gesunde Verschnaufpause

Nach einem fulminanten Jahresauftakt, in dessen Verlauf der DAX® sich mehrere Tage am oberen Bollinger Band (akt. bei 25.732 Punkten) entlang hangelte und insgesamt sieben neue Rekordstände (25.508 Punkte) verbuchen konnte, gönnten sich die deutschen Standardwerte zuletzt eine kleine Verschnaufpause. Diese sehen wir als gleichermaßen gesund wie notwendig an. Schließlich notiert der RSI im überkauften Terrain und signalisiert damit eine kurzfristig heißgelaufene Marktverfassung. Gleichzeitig ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf fast 50 % gestiegen. Eine derart optimistische Börsenstimmung ist eher ein Belastungsfaktor. Deshalb überrascht das aktuelle Luftholen weniger und tut dem DAX® eher gut. Auf der Unterseite dient die Aufwärtskurslücke vom 7. Januar (untere Gapkante bei 24.969 Punkten) als eine erste nennenswerte Unterstützung. Strategisch sehr viel bedeutender ist aber die wohlbekannte Ausbruchszone bei rund 24.700 Punkten. Ein Kräftesammeln oberhalb dieser Bastion ändert nichts am Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate und dem daraus resultierenden Kursziel von 26.400 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

