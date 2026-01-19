DAX® - Gesunde Verschnaufpause
HSBC · Uhr
Gesunde Verschnaufpause
Nach einem fulminanten Jahresauftakt, in dessen Verlauf der DAX® sich mehrere Tage am oberen Bollinger Band (akt. bei 25.732 Punkten) entlang hangelte und insgesamt sieben neue Rekordstände (25.508 Punkte) verbuchen konnte, gönnten sich die deutschen Standardwerte zuletzt eine kleine Verschnaufpause. Diese sehen wir als gleichermaßen gesund wie notwendig an. Schließlich notiert der RSI im überkauften Terrain und signalisiert damit eine kurzfristig heißgelaufene Marktverfassung. Gleichzeitig ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf fast 50 % gestiegen. Eine derart optimistische Börsenstimmung ist eher ein Belastungsfaktor. Deshalb überrascht das aktuelle Luftholen weniger und tut dem DAX® eher gut. Auf der Unterseite dient die Aufwärtskurslücke vom 7. Januar (untere Gapkante bei 24.969 Punkten) als eine erste nennenswerte Unterstützung. Strategisch sehr viel bedeutender ist aber die wohlbekannte Ausbruchszone bei rund 24.700 Punkten. Ein Kräftesammeln oberhalb dieser Bastion ändert nichts am Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate und dem daraus resultierenden Kursziel von 26.400 Punkten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Nach einem fulminanten Jahresauftakt, in dessen Verlauf der DAX® sich mehrere Tage am oberen Bollinger Band (akt. bei 25.732 Punkten) entlang hangelte und insgesamt sieben neue Rekordstände (25.508 Punkte) verbuchen konnte, gönnten sich die deutschen Standardwerte zuletzt eine kleine Verschnaufpause. Diese sehen wir als gleichermaßen gesund wie notwendig an. Schließlich notiert der RSI im überkauften Terrain und signalisiert damit eine kurzfristig heißgelaufene Marktverfassung. Gleichzeitig ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf fast 50 % gestiegen. Eine derart optimistische Börsenstimmung ist eher ein Belastungsfaktor. Deshalb überrascht das aktuelle Luftholen weniger und tut dem DAX® eher gut. Auf der Unterseite dient die Aufwärtskurslücke vom 7. Januar (untere Gapkante bei 24.969 Punkten) als eine erste nennenswerte Unterstützung. Strategisch sehr viel bedeutender ist aber die wohlbekannte Ausbruchszone bei rund 24.700 Punkten. Ein Kräftesammeln oberhalb dieser Bastion ändert nichts am Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate und dem daraus resultierenden Kursziel von 26.400 Punkten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista