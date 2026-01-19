Dow Jones® startet mit neuem Rekordhoch - ntv Zertifikate 08.01.2026

Der US-Markt startet mit viel Schwung ins neue #Börsenjahr. Dennoch bietet 2026 so einiges an Potenzial für #Kursturbulenzen. Worauf sich Anlegerinnen und Anleger einstellen sollten, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.



