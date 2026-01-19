Dow Jones® startet mit neuem Rekordhoch - ntv Zertifikate 08.01.2026
HSBC · Uhr
Der US-Markt startet mit viel Schwung ins neue #Börsenjahr. Dennoch bietet 2026 so einiges an Potenzial für #Kursturbulenzen. Worauf sich Anlegerinnen und Anleger einstellen sollten, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.
►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA
Das könnte dich auch interessieren
EnergietechnikkonzerneDeutsche Kaftwerksstrategie treibt Siemens Energy und RWE an16. Jan. · dpa-AFX
HalbleiterherstellerAnleger stürzen sich nach zuversichtlicher TSMC-Prognose auf Chip-Ausrüster15. Jan. · dpa-AFX
WindanlagenbauerNordex liefert Windturbinen für Österreichs Energiekonzern Verbundheute, 12:48 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista