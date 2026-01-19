dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.01.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Bayer: Oberster US-Gerichtshof prüft Fall im Glyphosat-Streit - Kursplus

WASHINGTON - Bayer kann sich in den milliardenteuren US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten verstärkte Hoffnung auf ein positives Grundsatzurteil des obersten US-Gerichtes machen. Der US Supreme Court stimmte am Freitag zu, den Fall "Durnell" zur Prüfung anzunehmen. Die Richter müssen dann entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht. Die Leverkusener begrüßten die Entscheidung. Die Bayer-Aktie gewann zu Wochenbeginn gegen den schwachen Gesamtmarkt an der Dax -

Spitze 6,6 Prozent.

Autoindustrie warnt vor Folgen von Trumps neuen Strafzöllen

BERLIN - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht in den von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Staaten eine schwerwiegende Belastung der transatlantischen Beziehungen. "Die Kosten durch diese zusätzlichen Zölle wären für die deutsche sowie europäische Industrie - in ohnehin herausfordernden Zeiten - enorm", warnte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will die US-Großbank JP Morgan Chase verklagen. In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Als Grund nannte Trump, die Bank mit Hauptsitz in New York habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar "fälschlicherweise und unangemessen" das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor.

Zurich unterbreitet Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley

ZÜRICH - Die Zurich -Gruppe streckt die Fühler nach dem britischen Spezialversicherer Beazley aus. Dazu unterbreitet der Versicherungskonzern den Beazley-Aktionären ein aufgebessertes Übernahmeangebot. Je Beazley-Aktie bietet die Zurich neu 1.280 Pence, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent.

ROUNDUP: Sparsame Kunden kosten Douglas Gewinn - Aktie verliert

DÜSSELDORF - Preisbewusste Kunden haben der Parfümeriekette Douglas zu Weihnachten im Tagesgeschäft einen Gewinnrückgang eingebrockt. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember erzielte das Unternehmen zwar etwas mehr Umsatz als ein Jahr zuvor, wie es am Montag in Düsseldorf mitteilte. Der Gewinn im Tagesgeschäft ging jedoch stärker zurück als von Analysten erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

ROUNDUP/Neue E-Auto-Förderung: Wer jetzt wie viel Geld bekommt

BERLIN - Wer ein Elektroauto kauft oder least, bekommt künftig je nach persönlichen Umständen und Fahrzeugart zwischen 1.500 und 6.000 Euro vom Staat. Wer weniger verdient oder Kinder hat, bekommt mehr innerhalb dieser Spanne. Was man jetzt wissen muss zum neuen Förderprogramm.

Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und Finanzchefin

GARCHING - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen. Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag im bayerischen Garching mit. Frick war am 11. September 2023 an die Spitze von Suss gerückt, wo er gemäß der nun erfolgten Vertragsverlängerung bis Ende 2030 bleiben soll. Ballwießer hatte die Aufgaben der Finanzchefin Mitte 2023 übernommen. Ihr neuer Vertrag läuft bis Ende Juni 2028.

Weitere Meldungen -SAP und Fresenius treiben Einsatz von KI in Kliniken voran -ROUNDUP: Mieten in Deutschland steigen doppelt so stark wie Inflation -Lies zur E-Auto-Prämie: Umstieg muss für alle bezahlbar sein -Netflix: Keine Änderung an Kino-Zeitfenster nach Warner-Kauf -ChatGPT wird künftig Werbung enthalten -Worthington Steel hält an Führung von Klöckner fest -Behörde schlägt lokale Zwangsabschaltung von DSL-Netz vor -Verfahren der Verbraucherzentralen gegen Meta soll im Februar fortgesetzt werden -Seehäfen in Deutschland fordern mehr Bundesgelder für Infrastruktur -Verband: Weniger Reisemobile und Wohnwagen produziert -Flughafen Stuttgart schreibt 2025 wohl schwarze Zahlen -Fast alle Marken senken CO2-Ausstoß in Deutschland deutlich -ROUNDUP: Mieten in Deutschland steigen doppelt so stark wie Inflation -Chinas beschädigtes Raumschiff wieder auf Erde gelandet -Punkte stimmen, Leistung nicht: BVB staunt über sich selbst -Streeck: Weniger Alkohol liegt bei jungen Leuten im Trend -ROUNDUP/'Richtig geile Autos': Schneider wirbt für Elektro-Prämie -Negativrekord: Mittelständler kommen schwerer an Kredite -ROUNDUP: Prinz Harry zerrt Boulevardblatt 'Daily Mail' vor Gericht -RTL kündigt die nächste Raab-Show an - nun mit Schöneberger -Mit Schwung nach London: BVB-Glanz in der Königsklasse? -Salatgurken verteuern sich in Deutschland drastisch

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha