EQS-AFR: Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Adtran Holdings, Inc. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adtran Holdings, Inc. 901 Explorer Boulevard 35806 Huntsville Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.adtran.com

