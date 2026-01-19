EQS-AFR: Evonik Industries AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evonik Industries AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Evonik Industries AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.01.2026 / 10:57 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Evonik Industries AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting/archive-annual-financial-statements-evonik-industries-ag.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting/archive-annual-financial-statements-evonik-industries-ag.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting/archive-financial-reports.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting/archive-financial-reports.html

Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Deutschland www.evonik.com

