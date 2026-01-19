EQS-AFR: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
19.01.2026 / 09:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.hermle.de/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.hermle.de/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026
Ort:
https://www.hermle.de/finanzberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
|Industriestraße 8-12
|78559 Gosheim
|Deutschland
|Internet:
|www.hermle.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2262068 19.01.2026 CET/CEST
