EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.01.2026 / 10:02 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.zealnetwork.de

