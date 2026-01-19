EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.01.2026 / 13:53 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 19. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 951.029 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
12.01.202671.65544,8947XETA
12.01.20269.95544,8111TQEX
12.01.202661.64144,8390CEUX
12.01.20266.74944,9306AQEU
13.01.2026102.09944,7717XETA
13.01.202623.97344,7645TQEX
13.01.2026111.56144,7530CEUX
13.01.202612.36744,7248AQEU
14.01.202660.94444,9466XETA
14.01.202611.58444,9195TQEX
14.01.202657.68244,9272CEUX
14.01.20266.79844,9573AQEU
15.01.202610.07245,8298XETA
15.01.202616645,7800TQEX
15.01.20263.76445,7581CEUX
15.01.20261945,7800AQEU
16.01.2026200.07444,9821XETA
16.01.202626.12845,0903TQEX
16.01.2026143.33045,0172CEUX
16.01.202630.46844,9660AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 16. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 10.369.809 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
