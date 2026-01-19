EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Aktienrückkauf 2025: 21. Zwischenmeldung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
19.01.2026 / 16:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
CEWE Stiftung & Co. KGaA:
Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Oldenburg, 19. Januar 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 26. August 2025 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.
Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 wurden insgesamt 2.100 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:
|Datum
|Zurückgekaufte Aktien [Stück]
|Durchschnittskurs
[Euro]
|Volumen
[Euro]
|12.01.2026
|300
|105,60000
|31.680,00
|13.01.2026
|300
|105,40000
|31.620,00
|14.01.2026
|600
|105,10000
|63.060,00
|15.01.2026
|300
|105,40000
|31.620,00
|16.01.2026
|600
|105,00000
|63.000,00
Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. August 2025 bis einschließlich 16. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 73.800 Stück Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Axel Weber (Leiter Investor Relations)
email: IR@cewe.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.cewe.de
