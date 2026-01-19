EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf

EQS Group
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.01.2026 / 13:50 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Schawei GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Petra
Nachname(n): Schadeberg-Herrmann
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Krones AG

b) LEI
529900NY2GSZWWUBW049 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006335003

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
142,3618 EUR 498.266,30 EUR
142,270857 EUR 99.589,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
142,346642 EUR 597.855,90 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Krones AG
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Internet: www.krones.com

Krones

