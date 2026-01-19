EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH investiert in eine Entwicklungskooperation für eine 200-MWp-Hybrid-Pipeline in Deutschland

EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

Aream Infrastruktur Finance GmbH investiert in eine Entwicklungskooperation für eine 200-MWp-Hybrid-Pipeline in Deutschland



Düsseldorf, 19. Januar 2026 – Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, hat in eine strategische Entwicklungskooperation in Deutschland investiert. Im Zuge dessen hat die Schwestergesellschaft AREAM Advisory GmbH, die innerhalb der AREAM Group die Projektentwicklung steuert, eine etablierte Projektentwicklungsgesellschaft übernommen, wodurch mehr als zehn Solarprojekte mit einer geplanten Gesamtleistung von rund 200 MWp gesichert wurden. Der Erwerb wurde vollständig aus Mitteln des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) finanziert, der weiterhin online unter www.aream.de/ir gezeichnet werden kann. Durch die Transaktion schafft Aream eine starke Basis für die gezielte Entwicklung und Hybridisierung attraktiver Erneuerbare-Energien-Projekte.

Die erworbenen Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und verteilen sich auf diverse Standorte in Deutschland. Die Vorhaben werden planungsrechtlich gesichert, genehmigt und innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre sukzessive bis zur Baureife weiterentwickelt werden. Ein wesentlicher Fokus der Projektentwicklung liegt auf der konsequenten Hybridisierung: Alle Projekte werden nach Möglichkeit so geplant, dass leistungsstarke Photovoltaikanlagen direkt mit modernen Batteriespeichersystemen (BESS) kombiniert werden. Dadurch erhöhen sich insbesondere die Erlöspotenziale und die Netzverträglichkeit erheblich.

Die übernommene Projektentwicklungsgesellschaft verfügt über einen nachgewiesenen Track-Record von mehreren Hundert MWp. Die umfassende Erfahrung in der Projektentwicklung sowie in der Zusammenarbeit mit Kommunen und Netzbetreibern sichert Aream eine hohe Umsetzungsqualität sowie eine effiziente Fortführung der neu erworbenen Projekte.

René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH, erklärt: „Die AREAM Advisory erwirbt nicht nur attraktive Projektrechte, sondern vor allem auch ein erfahrenes, bestens eingespieltes Team. Die geplante Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeichern ist der Schlüssel für die nächste Phase der Energiewende. Durch den Erwerb des 200-MWp-Portfolios und die vereinbarte Entwicklungskooperation setzen wir die mit dem Aream Green Bond 2025/2030 verfolgte Investitionsstrategie zielgerichtet um. Gleichzeitig haben wir damit ein starkes Fundament für ein nachhaltiges Wachstum und einen klaren Mehrwert für unsere Investoren geschaffen.“

Durch die Bündelung der Projekte in einer gemeinsamen Pipeline entsteht für Aream ein signifikanter Portfolioeffekt, der sowohl in der Projektentwicklung als auch in der späteren Strukturierung und Finanzierung der Vorhaben genutzt werden kann. Die Transaktion ermöglicht es, Entwicklungsprozesse zu vereinheitlichen, Skaleneffekte zu realisieren und die Projekte bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Gleichzeitig schafft sie die Voraussetzungen, einzelne Vorhaben flexibel an regulatorische und marktliche Rahmenbedingungen anzupassen und die Integration von Batteriespeichern projektspezifisch umzusetzen.

Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030:

Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance) Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFWA7 / A4DFWA Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 19. August 2025 bis 18. August 2026: Zeichnung möglich über www.aream.de/ir Valuta 4. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026) Rückzahlungstermin 4. November 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 17. März 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt

Aream Infrastruktur Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

IR4value GmbH

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)211 17 80 47 20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

Web: www.ir4value.de

