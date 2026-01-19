EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von CEO Burkhardt Frick und CFO Dr. Cornelia Ballwießer

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

Vertragsverlängerung von CEO Burkhardt Frick um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2030

Dr. Cornelia Ballwießer verlängert als CFO bis zum 30. Juni 2028

Garching, 19. Januar 2026– Der Aufsichtsrat der SUSS MicroTec SE, einem führenden Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat die Vorstandsverträge von Burkhardt Frick (CEO) bis zum 31. Dezember 2030 und Dr. Cornelia Ballwießer (CFO) bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

„Der Aufsichtsrat freut sich sehr, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Burkhardt Frick und Dr. Cornelia Ballwießer fortzusetzen. Gemeinsam mit COO Dr. Thomas Rohe hat das Vorstandsteam eine klare Unternehmensstrategie entwickelt, ambitionierte Ziele definiert und die Transformation von SUSS initiiert. Wir sind davon überzeugt, dass SUSS mit einer hohen Kontinuität im Vorstand die besten Chancen hat, das geplante Umsatzwachstum und die angestrebte Profitabilitätsverbesserung zu erreichen“, so Dr. David Dean, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SUSS MicroTec SE.

Auf einem Capital Markets Day im November 2025 hat der Vorstand ambitionierte Pläne für die kommenden Jahre präsentiert. So soll der Konzernumsatz bis 2030 auf eine Größenordnung von 750 bis 900 Mio. € steigen. Für die Bruttomarge wurde eine deutliche Verbesserung auf 43 bis 45 % in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge soll sich im gleichen Zeitraum auf 20 bis 22 % erhöhen.

„Wir haben SUSS in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf einen dynamischen Wachstumspfad geführt und damit begonnen, die im Rahmen eines intensiven Strategieprozesses definierten Stoßrichtungen umzusetzen“, so Burkhardt Frick, der die CEO-Position bei SUSS am 11. September 2023 übernommen hatte. „Wir sind mit der Fokussierung auf die Halbleiterindustrie und den zahlreichen, für die kommenden Jahre geplanten Produkteinführungen bestens positioniert, um vom nachhaltigen Wachstumstrend der Branche zu profitieren. Ich bin hochmotiviert, das Unternehmen bis 2030 und damit über den vollen Zeitraum des strategischen Zielhorizonts zu führen. Unserem Aufsichtsrat danke ich sehr für das in das Vorstandsteam und mich gesetzte Vertrauen.“

„Auch ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen in meine und unsere Vorstandsarbeit“, so Dr. Cornelia Ballwießer, die ihre Aufgabe als CFO von SUSS am 1. Juli 2023 übernommen und ihren Vertrag nun bis Ende Juni 2028 verlängert hat. „Wir haben die Finanzposition von SUSS deutlich verbessert und sind auf den weiteren Wachstumskurs sehr gut vorbereitet. Ebenfalls haben wir in den vergangenen Jahren die Organisation von SUSS deutlich weiterentwickelt, die Governance des Unternehmens gestärkt und eine umfassende ESG-Strategie implementiert und signifikant vorangetrieben. Mit transformierten Unternehmensprozessen und mit einem hohen Fokus auf die weitere Digitalisierung des Unternehmens wollen wir die ambitionierten Wachstums- und Profitabilitätsziele in den kommenden Jahren aktiv unterstützen.“

Weitere Informationen zu den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern der SUSS MicroTec SE sind auf der Internetseite https://www.suss.com/en/company/management zu finden.



Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007306



Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.



