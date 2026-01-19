EQS-News: Deutsche Payment A1M SE präsentiert neue Unternehmenswebsite und Payment-Lösungen auf der ICE Barcelona 2026

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Konferenz

Deutsche Payment A1M SE präsentiert neue Unternehmenswebsite und Payment-Lösungen auf der ICE Barcelona 2026



Berlin, 19. Januar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5, Börse Düsseldorf) gibt den Launch ihrer vollständig überarbeiteten Unternehmenswebsite bekannt und präsentiert ihr erweitertes Leistungsportfolio auf der ICE Barcelona 2026, der weltweit führenden Fachmesse für die Gaming- und Payment-Industrie.

Moderner Webauftritt mit klarer Darstellung der Asset-Light-Strategie

Die neue Unternehmenswebsite unter www.deutsche-payment.com wurde grundlegend überarbeitet und präsentiert sich in einem modernen, zeitgemäßen Design. Der Webauftritt ist deutlich klarer strukturiert als sein Vorgänger und stellt das Geschäftsmodell der Gesellschaft sowie die Asset-Light-Strategie umfassend dar. Als Payment-Orchestrator verbindet Deutsche Payment Unternehmen mit führenden Payment Service Providern und entwickelt maßgeschneiderte Zahlungslösungen – ohne eigene Lizenz- und Infrastrukturkosten.

Auch die Produkte und Dienstleistungen werden nun substantiierter beschrieben. Das Portfolio umfasst unter anderem SaveMyFees, das KI-gestützte Tool zur Payment-Kostenoptimierung, E-Commerce Payment Solutions, stationäre Zahlungssysteme, Krypto-Payment-Integration, Echtzeit-Auszahlungslösungen sowie professionelles Chargeback-Management zur Prävention und Reduzierung von Rückbuchungen.

Präsenz auf der ICE Barcelona 2026

Parallel zum Website-Launch ist die Deutsche Payment A1M SE vom 19. bis 21. Januar 2026 auf der ICE Barcelona vertreten. Die ICE (International Casino Exhibition) ist mit über 65.000 Besuchern aus mehr als 180 Ländern und über 600 Ausstellern die weltweit größte Fachmesse für die Gaming- und Entertainment-Payment-Industrie.

Die Messeteilnahme dient dem Ausbau strategischer Partnerschaften im Bereich Gaming-Payment und der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten im internationalen Entertainment-Sektor. Der Fokus liegt auf der Präsentation der Payment-Orchestrierungslösungen, der Chargeback-Präventionssysteme sowie der Echtzeit-Auszahlungslösungen, die speziell für die Anforderungen der Gaming-Branche entwickelt wurden.

Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE: „Ich bin unserem Team sehr dankbar für die schnelle und sorgfältige Umsetzung der neuen Website. Der moderne Auftritt kommuniziert jetzt klar unser Geschäftsmodell und unsere Asset-Light-Strategie. Die ICE Barcelona bietet uns die ideale Plattform, unser Netzwerk im Gaming-Payment-Bereich weiter auszubauen und unsere Expertise in diesem wachstumsstarken Segment zu demonstrieren.“

Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Payment-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Payment-Orchestrator mit Asset-Light-Strategie bietet die Gesellschaft Zugang zu führenden Payment Service Providern und entwickelt maßgeschneiderte Zahlungslösungen für E-Commerce, stationären Handel und spezialisierte Branchen. Die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Payment A1M SE

Unter den Linden 40

10117 Berlin

Tel: +49 30 81454860

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

Web: www.deutsche-payment.com

ISIN: DE000A2P74C5 | WKN: A2P74C | Börse: Freiverkehr Düsseldorf

