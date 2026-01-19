EQS-News: DOUGLAS Group erzielt im ersten Quartal 1,7% Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld

EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

DOUGLAS Group erzielt im ersten Quartal 1,7% Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld



Q1 2025/26 Trading Statement

DOUGLAS Group erzielt im ersten Quartal 1,7% Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld

Q1 Performance: Konzernumsatz steigt basierend auf vorläufigen Zahlen von Oktober bis Dezember 2025 um 1,7% auf 1,67 Mrd. Euro, bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 19,9%.

Marktsituation: Der Premium-Beauty-Markt entwickelte sich je nach Vertriebskanal und Land unterschiedlich, da die Unsicherheit der Kundinnen und Kunden und die Preissensibilität weiterhin hoch waren. Die Marktentwicklung im Dezember insbesondere in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zeigte sich schwach, während die Performance in Mittel- und Osteuropa weiterhin stark blieb.

Unveränderte Prognose für das Gesamtjahr: Umsatz von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro, bereinigte EBITDA-Marge bei rund 16,5%; Nettoverschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum 30. September 2026.

Düsseldorf, 19. Januar 2026– In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld ist die DOUGLAS Group, Europas führender Anbieter für Premium Beauty, mit einer relativ stabilen Umsatzentwicklung in das Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen erzielte das Unternehmen im ersten Quartal vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2025 einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro (Q1 2024/25: 1,65 Milliarden Euro) und damit einen Anstieg von 1,7% gegenüber dem starken Vorjahresquartal, in dem die Gruppe ein Umsatzwachstum von 6,5% (ohne Disapo) erzielt hatte. Die bereinigte EBITDA-Marge (vorläufig) erreichte 19,9% (Q1 24/25: 21,5%), insbesondere beeinflusst durch den Druck auf die Bruttomarge, der die hohe Preissensibilität der Kundinnen und Kunden sowie Produktmix-Effekte widerspiegelt.

Während der wichtigen Verkaufsaktionen „Singles‘ Day“ und „Black Week“ entwickelten sich die Umsätze relativ gut, führten aber auch partiell zu einem Vorzieheffekt bei den Weihnachtskäufen. Während der Monat November die vergleichsweise stärksten Umsatzzuwächse innerhalb des Quartals verzeichnete, entwickelten sich die Umsätze insbesondere in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden im Dezember schwächer als erwartet, wobei sich Mittel- und Osteuropa weiterhin stark zeigten. Die Filialumsätze stiegen im Quartal gegenüber dem Vorjahr um 0,4%, unterstützt durch den weiteren Ausbau des Filialnetzes und die Eröffnung von 13 neuen Standorten (netto), während die Online-Umsätze um 4,2% zulegten.

Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group, sagte: „Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, bleibt herausfordernd, da makroökonomische und geopolitische Entwicklungen weiterhin die Verbraucherstimmung belasten und die Preissensibilität der Kundinnen und Kunden erhöhen. Trotz dieser Bedingungen sind wir weiterhin stark im Premium-Beauty-Markt positioniert. Mit zahlreichen bereits umgesetzten strategischen Initiativen, einem kontinuierlichen, disziplinierten Kostenmanagement und unserer starken Marktposition erwarten wir weiterhin profitables Wachstum in der Zukunft.“

In den weiteren Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 vergleicht sich die Umsatzentwicklung der DOUGLAS Group mit niedrigeren Wachstumsraten des Vorjahres. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert mit einem erwarteten Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro, einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 16,5% und einem Netto-Verschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum 30. September 2026.

Die vollständigen Finanzzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (Oktober bis Dezember 2025) werden am 11. Februar 2026 veröffentlicht.

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.970 Filialen anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel-Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,58 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit mehr als 19.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Webseite der DOUGLAS Group..

Pressekontakt

Peter Wübben

SVP Group Communications & Sustainability

Phone: +49 211 16847 6644

Mail: newsroom@douglas.de

Investorenkontakt

Dafne Sanac

Director / Senior Principal Investor Relations

Phone: +49 151 55675545

Mail: ir@douglas.de

