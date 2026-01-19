EQS-News: H.I.G. Realty und Barts Health NHS Trust starten gemeinsam das erste Barts Life-Sciences-Projekt

EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Vertrag

LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit dem Barts Health NHS Trust bekannt zu geben, um das erste Gebäude für angewandte Gesundheitsinnovation im neu gegründeten Barts Life Sciences Cluster in der Cavell Street in London, Whitechapel, zu realisieren.

Die Partnerschaft bringt einen der größten NHS Trusts Großbritanniens, eine globale Investitionsplattform und einen spezialisierten Wissenschafts- und Technologieentwickler zusammen, um neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen Klinikern, Forschern und der Industrie zu entwickeln. Das 170.000 Quadratfuß große Cavell-Street-Projekt wird als Vorzeigeprojekt innerhalb des Clusters dienen und den Beginn einer neuen Ära der Gesundheitsinnovation in East London einläuten, die durch die Integration von klinischer Exzellenz und kommerzieller Kompetenz geprägt ist.

In der Cavell Street wird ein neues Zentrum für die Zusammenarbeit zwischen dem NHS und der Industrie geschaffen, in dem Unternehmen direkt mit Ärzten und Forschern von Barts Health zusammenarbeiten können, um Technologien der nächsten Generation in den Bereichen Medizintechnik, KI, digitale Gesundheit und anderen aufstrebenden Bereichen zu entwickeln, zu testen und zu verfeinern. Das Projekt zielt darauf ab, eine hochmoderne Umgebung für angewandte Innovationen im Gesundheitswesen zu schaffen, in der Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Royal London Hospital und anderer Barts Health-Krankenhäuser Technologien in realen klinischen Umgebungen gemeinsam entwickeln, demonstrieren und validieren können.

In der Cavell Street wird ein leistungsstarkes, innovationsfähiges Ökosystem geschaffen, das den Weg vom Prototyp zum Patienten beschleunigt und die Fähigkeit des Vereinigten Königreichs zu NHS-integrierten Innovationen verbessert.

Shane DeGaris, Group CEO von Barts Health NHS Trust, sagte: „Durch den Barts Life Sciences Cluster bringen wir Kliniker, Patienten, Industrie und Wissenschaft auf neue Weise zusammen. Dieses erste Partnerschaftsprojekt in der Cavell Street beginnt, diese Ambition in die Realität umzusetzen. Durch die Schaffung von Umgebungen, in denen Innovationen direkt von NHS-Teams gestaltet und in realen Pflegeumgebungen getestet werden können, wollen wir die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und wirtschaftliche Chancen für East London fördern."

Jérôme Fouillé, Geschäftsführer von H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Barts Health bei der ersten innovationsorientierten Entwicklung des Clusters. Die Cavell Street wird eine neue Plattform für globale Unternehmen darstellen, um direkt mit NHS-Klinikern zusammenzuarbeiten, und damit die Position des Clusters als führendes Zentrum für angewandte Innovationen im Gesundheitswesen stärken."

Informationen zum Barts Life Science Cluster

Der Barts Life Sciences Cluster mit Sitz in Whitechapel, East London, und dem Royal London Hospital als Ankerpunkt konzentriert sich auf die Schaffung eines Ökosystems von Weltklasse, das klinische, Forschungs-, Innovations- und kommerzielle Aktivitäten in den Bereichen Medizintechnik, KI, digitale Gesundheit und Therapeutika zusammenführt. Der Cluster integriert das Royal London Hospital, das für seine klinische Exzellenz und seine vielfältige Patientenbasis bekannt ist, und grenzt an die forschungsintensive Queen Mary University of London. Seine Mission ist es, die Entwicklung und Einführung von Innovationen zu beschleunigen, ein integratives Wirtschaftswachstum voranzutreiben und die Gesundheitsergebnisse für Patienten in East London und darüber hinaus zu verbessern Ein Bild des Clusters finden Sie nachstehend und weitere Informationen hier auf der Barts Life Sciences Website.

Informationen zum Barts Health NHS Trust

Mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Pfund und über 20.000 Mitarbeitern ist Barts Health ein führender Gesundheitsdienstleister in Großbritannien und einer der größten NHS-Trusts des Landes. Die fünf Krankenhäuser des Trusts – das St Bartholomew's Hospital in der City, das Royal London Hospital in Whitechapel, das Newham Hospital in Plaistow, das WhippsCross Hospital in Leytonstone und das Mile End Hospital – bieten den 2,5 Millionen Einwohnern im Osten Londons und darüber hinaus eine hochwertige, mitfühlende Versorgung, darunter die Entbindung von über 14.000 Babys pro Jahr und die Behandlung von mehr als 7.000 Patienten täglich. Weitere Informationen finden Sie unter bartshealth.nhs.uk.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit Schwerpunkt auf Wertsteigerung:

Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Kontakt:

Riccardo Dallolio

Geschäftsführender Direktor

rdallolio@hig.com

Jérôme Fouillé

Geschäftsführender Direktor

jfouille@hig.com

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg

