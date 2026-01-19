EQS-News: LANDI Global feiert 20 Jahre Innovation mit der Einführung seines Zahlungsportfolios der nächsten Generation der P-Serie

EQS-News: LANDI Global / Schlagwort(e): Produkteinführung

SINGAPUR, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LANDI Global, ein weltweit führender Anbieter von professionellen Zahlungs- und Händlerlösungen, freut sich, anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums sein fortschrittlichstes Zahlungsportfolio vorzustellen: die P-Serie.

Auf 20 Jahren Erfahrung aufgebaut, durch zwei Jahre Forschung und Entwicklung geprägt

Diese Markteinführung ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren intensiver Forschung und Entwicklung, um den sich ständig weiterentwickelnden Sicherheits- und Leistungsanforderungen des globalen Finanz- und Einzelhandelssektors gerecht zu werden.

Tief in der DNA von LANDI verwurzelt ist die Verschmelzung von globaler industrieller Größe und lokaler Vertrautheit. Mit 20 Jahren Führungserfahrung und über 130 Millionen installierten Terminals nutzt LANDI sein beispielloses Know-how, um sicherzustellen, dass Innovationen von Weltklasse mit der marktspezifischen Expertise bereitgestellt werden, die nur eine echte lokale Präsenz bieten kann.

Die P-Serie: Ein komplettes Zahlungsportfolio der nächsten Generation

Die neue P-Serie verbindet zwei Jahrzehnte praxiserprobte Erfahrung mit modernster Technologie. Die für hohe Leistung und sichere Transaktionen entwickelte Produktreihe verfügt über das neueste Betriebssystem Android 14 und PCI v7.x Sicherheitszertifizierungen. Die verschiedenen Produktreihen des Portfolios decken alle Anforderungen moderner Händler ab:

P10-Serie: Beispiellose Vielseitigkeit mit kabellosen und Tischkonfigurationen, die intelligente, unverzichtbare Zahlungsfunktionen bieten, ohne Kompromisse bei erstklassiger Sicherheit und Leistung einzugehen.

P20-Serie: Die Tastatur in ihrer besten Form in einer zunehmend auf Touchscreens ausgerichteten Welt. Die P20 kombiniert einen gestochen scharfen 5-Zoll-Touchscreen mit einer physischen Tastatur für eine sichere Bedienung, während die P20-R für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Einzelhandelsumgebungen entwickelt wurde.

P30-Serie: Wo Zahlungsleistung auf modernen Komfort trifft. Ausgestattet mit einem beeindruckenden 6,5-Zoll-HD-Display für ein beeindruckendes Erlebnis oder in der Dual-Screen-Version, ergänzt durch eine 11-Zoll-Tablet-Variante, sind alle Modelle darauf ausgelegt, die Konvergenz von Zahlungs- und Geschäftsanforderungen zu unterstützen.

Ein Ökosystem. Eine Vision.

„Bei LANDI geht unsere Vision weit über die Hardware hinaus", erklärte Patrice Le Marre, CEO von LANDI Global. „Wir engagieren uns dafür, das globale Handelsökosystem durch Technologie und starke Partnerschaften zu stärken. Durch die Kombination integrierter Lösungen mit einem weltweiten Partnernetzwerk ermöglichen wir nahtlose und sichere Zahlungen an jedem Kontaktpunkt und beschleunigen so die Konvergenz von Zahlungen, Geschäftsanwendungen und digitalen Diensten an der Kasse."

Informationen zu LANDI

LANDI wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein führender Anbieter von intelligenten POS-Lösungen für Zahlungen, Kassen und Mobilität. Das Unternehmen ist in China marktführend, verfügt über mehr als 700 Patente und hat 130 Millionen Terminals im Einsatz. Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 2022 hat LANDI seine globale Expansion beschleunigt, um die digitale Transformation weltweit zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/landi-global-feiert-20-jahre-innovation-mit-der-einfuhrung-seines-zahlungsportfolios-der-nachsten-generation-der-p-serie-302663954.html

