EQS-News: NanoRepro AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

19.01.2026 / 09:30 CET/CEST

Marburg, 19. Januar 2026.

Die NanoRepro AG (ISIN DE 0006577109; Symbol: NN6) teilt mit, dass in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16.01.2026 die Herren Gunter Heneis, Michael Herrmann sowie Konstantin von Reden-Lütcken zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft gewählt wurden. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Eva Maria Blank, Herr Andre Schulte-Südhoff und Herr Volker Trenz hatten ihre Ämter zuvor niedergelegt. Darüber hinaus wurde Herr Dr. Olaf Stiller durch die außerordentliche Hauptversammlung vorzeitig als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft wieder gewählt.

Im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Stiller erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Herrn Konstantin von Reden-Lütcken zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke „NewKee“ innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail:

juengst@nanorepro.com

ISIN: DE0006577109

