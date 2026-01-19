Europäer verschärfen Tonlage nach Trumps Zolldrohungen

Berlin, 19. Jan (Reuters) - Im Zollstreit mit den USA verschärfen die Europäer die Tonlage. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Zölle wegen der europäischen Verteidigung des zu Dänemark gehörenden Grönlands zu erheben, sei "inakzeptabel", sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Montag. Der französische Finanzminister Roland ⁠Lescure forderte nach einem Treffen ‍mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in Berlin ein Sondertreffen der G7-Finanzminister. Er sagte, dass die EU bereit sein müsse, nun die sogenannten Anti-Zwangsmaßnahmen (ACI) gegen die USA anzuwenden. "Wir lassen uns nicht erpressen", betonte auch Vizekanzler und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil.

Trump hatte ‌am Samstag angekündigt, zehn Prozent zusätzliche Einfuhrzölle auf Waren aus etlichen europäischen Ländern zu erheben, solange die Europäer den Kauf Grönlands durch die USA verhindern. Daraufhin entschieden die Fraktionen im Europäischen ‍Parlament am Wochenende, die für Mittwoch geplante Abstimmung über das im vergangenen Jahr ausgehandelte EU-US-Zollabkommen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. US-Firmen hätten damit zollfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen.

Die Verschiebung wiederum könnte dazu führen, dass am 6. Februar automatisch EU-Zölle im Umfang von 93 Milliarden Euro auf bestimmte US-Waren verhängt würden. Die etwa von Frankreich geforderten ACI-Maßnahmen würde darüber hinaus aber etwa US-Firmen von öffentlichen Aufträgen in der EU ausschließen. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Donnerstag zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen.

Der Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), ‍sagte im Deutschlandfunk, dass das EP diese Woche über die ACI diskutieren werde. ⁠Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Sepp Müller drohte mit der Verhängung einer Digitalsteuer auf US-Tech-Konzerne, wenn Trump die rote Linie bei einer Annexion Grönlands überschreiten sollte. Bisher hat gerade die Bundesregierung auf die Erhebung einer Digitalabgabe auf die US-Tech-Konzerne verzichtet. Der US-Präsident hatte vor diesem Schritt gewarnt.

Finanzminister Klingbeil betonte, er habe ‍kein Interesse an einer Eskalation. "Unsere Hand ist ausgestreckt, aber wir sind nicht bereit, uns erpressen zu lassen", sagte er. Man werde mit den Vereinigten Staaten im Gespräch bleiben. Trump suche jedoch ständig die Provokation ⁠und das Gegeneinander. "Hier müssen wir Europäer deutlich machen: Die Grenze ist erreicht", sagte Klingbeil. Die deutsch-französische Achse sei gerade in diesen turbulenten Zeiten entscheidend für ein starkes Europa.

Auch aus der Opposition kamen kritische Stimmen. Die Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner hatte bereits am Sonntag ebenfalls eine Digitalabgabe für US-Tech-Konzerne gefordert. Der BSW-Chef Fabio De Masi kritisierte, die deutsche Politik habe zu ‍lange "am Rockzipfel" der USA gehangen. "Die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen muss sofort aufgekündigt ‌werden", sagte er zu Reuters. Zudem forderte er die Nutzung der Nord-Stream-Gaspipeline für russisches Gas. "Dies reduziert die Abhängigkeit von Trumps Fracking-Gas." Er plädiert dafür, mit der Kündigung von US-Militärbasen in Europa zu drohen.

Trump hatte seine Ansprüche auf Grönland dagegen am Sonntag erneut unterstrichen. Dänemark sei nicht in der Lage gewesen, die "russische Bedrohung" von Grönland fernzuhalten, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Jetzt ist es an der Zeit und es wird geschehen!!!" Allerdings haben die USA in den vergangenen Jahrzehnten ihre militärische Präsenz auf der dänischen Insel selbst deutlich reduziert. Dänemark hat mehrfach betont, dass die USA ihre Militärbasen gerne wieder ausbauen könnten. Zudem war vergangene Woche eine Erkundungsmission von Nato-Staaten wie Deutschland, Frankreich, Norwegen, Dänemark und Finnland auf Grönland, um Möglichkeiten für größere Nato-Übungen zu prüfen. Das autonome Grönland selbst lehnt eine Übernahme durch die ⁠USA durch eine Militärintervention oder einen Kauf strikt ab. Trump hatte öffentlich betont, dass ihm dies egal sei.

