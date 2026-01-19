Inflation in Österreich steigt 2025 auf 3,6 Prozent - Im oberen Drittel des Euroraums

Wien, 19. Jan (Reuters) - In Österreich hat das Auslaufen der staatlichen Strompreisbremse die Inflation im vergangenen Jahr auf 3,6 Prozent getrieben.

Im Jahr davor hatte ⁠die Teuerungsrate noch ‍2,9 Prozent betragen, wie die Statistik Austria am Montag in Wien mitteilte. Abgesehen von der Phase der Hochinflation in ‌den Jahren 2022 bis 2024 ist dies der höchste Wert seit 1993. Die nationale Inflationsrate (VPI) und ‍die nach europäischen Standards berechnete Harmonisierte Rate (HVPI) fielen identisch aus.

"Es ist also ein nochmaliger Anstieg, nachdem wir im Herbst 2024 dachten, die Krise sei vorbei", sagte die Generaldirektorin von Statistik Austria, Manuela Lenk. "Damit war die Teuerung in Österreich merklich höher als in fast ‍allen anderen Ländern des Euroraums." Österreich liegt damit ⁠im europäischen Vergleich im oberen Drittel. Der Unterschied sei vor allem auf die Haushaltsenergie zurückzuführen. Da die Energiepreise in großen Ländern wie Deutschland und ‍Frankreich bereits 2024 stark gestiegen waren, fiel der prozentuale Anstieg dort 2025 geringer aus. In Österreich hingegen ⁠schlugen nun das Ende der Strompreisbremse, höhere Netzentgelte und die Wiedereinführung von Förderbeiträgen voll durch. Mit dieser Maßnahme hatte die Regierung die Stromrechnungen der Haushalte subventioniert, um die hohe Inflation ‍der Vorjahre abzufedern. Allein die ‌Strompreise erhöhten sich den Statistikern zufolge um 37,3 Prozent.

Der Preisdruck bei Nahrungsmitteln nahm mit einem Anstieg von 3,7 Prozent ebenfalls zu, nach 2,6 Prozent im Jahr zuvor. Vor allem Fleisch sowie Milch, Käse und Eier verteuerten sich. In der Gastronomie fielen der Preisanstieg mit 5,8 Prozent zwar geringer aus als 2024, blieb aber auf einem hohen Niveau. Preisdämpfend wirkten hingegen die Treibstoffe, die sich um 3,6 Prozent verbilligten.

(Bericht ⁠von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)