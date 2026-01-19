IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI führt mit MQ-20 Avenger(R) weitere autonome Luftabfangmanöver in unternehmensfinanzierter Demo durch

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI führt mit MQ-20 Avenger(R) weitere autonome Luftabfangmanöver in unternehmensfinanzierter Demo durch

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 18. Januar 2026 / In seiner jüngsten Demonstration der fortschrittlichen Autonomieentwicklung hat General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) erfolgreich einen autonomen Flug mit seinem MQ-20 Avenger®-Jet durchgeführt, der mit der neuesten staatlichen Referenz-Autonomiesoftware ausgestattet ist. Der Test umfasste einen Live-Einsatz zwischen der MQ-20 und einem von einem menschlichen Piloten gesteuerten Angreifer-Flugzeug und unterstrich die fortschrittliche Reife autonomer Systeme, die nahtlose Integration von Missionselementen und die Fähigkeit der Autonomie, Bord-Sensoren zu nutzen, um unabhängige Entscheidungen zu treffen und komplexe Aufgaben auszuführen.

Der Avenger-Jet von GA-ASI dient seit mehr als fünf Jahren als Ersatz für das Collaborative Combat Aircraft (CCA), sowohl vor als auch nach der Einführung der speziell entwickelten Flugzeuge XQ-67A und YFQ-42A von GA-ASI. Die jüngste Avenger-Demonstration begann mit der Planung in der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), gefolgt vom Laden des Missionsprofils auf die MQ-20. Nach dem Start bestätigte das Team die erfolgreiche Übertragung zwischen den Systemen für Missionsautonomie und Flugautonomie und demonstrierte damit die Fähigkeit der Systeme, sich dynamisch an die Missionsanforderungen anzupassen. Die MQ-20 zeigte, dass sie die vom Betreiber festgelegten Keep-Out-Zonen (KOZ) und Keep-In-Zonen (KIZ) einhielt und diese während aller Missionsphasen mied. Mit anderen Worten: Das Flugzeug flog genau dorthin, wo es hinfliegen sollte, und hielt sich von Bereichen fern, in denen es nicht fliegen sollte.

Einer der Höhepunkte der Demonstration war der Einsatz eines Live-IRST-Sensors (Infrared Search and Track) von Anduril durch die MQ-20, um ein Live-Zielflugzeug im Flug passiv zu erfassen. Anhand dieser Sensordaten erstellte das autonome System eigenständig eine Flugbahn, berechnete eine Abfanglösung und simulierte den Abschuss einer Waffe auf ein Live-Ziel - und demonstrierte damit die Fähigkeit des autonomen Systems, sich ohne menschliches Eingreifen mithilfe von Bordsensoren und eigener Logik einem Ziel zu nähern. Der simulierte Schuss hätte, wenn er real gewesen wäre, das Ziel zerstört.

Zu den weiteren Missionselementen gehörte, dass die MQ-20 eine vorab festgelegte Route zu einem Standard-Instrumentenhold flog - bei dem das Flugzeug pausiert und kreist, wie es echte Piloten häufig bei echten Missionen tun, bevor es zu einem anderen Wegpunkt oder Ziel weiterfliegt - und Routen ausführte, die über Kurs, Geschwindigkeit und Höhe (HSA) gesteuert wurden, während sie gleichzeitig die festgelegten Keep-Out-Zonen erfolgreich umflog.

Diese Demonstration unterstreicht das Engagement von GA-ASI für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und verdeutlicht die zunehmende Komplexität autonomer Systeme bei der Nutzung von Sensordaten und integrierten Entscheidungsprozessen zur Ausführung komplexer Missionsprofile für Soldaten. Außerdem unterstreicht sie das kontinuierliche Engagement von GA-ASI für Investitionen und Experimente mit neuen Fähigkeiten für amerikanische Soldaten.

Im Jahr 2023 gab GA-ASI eine Partnerschaft mit Divergent Technologies, Inc. bekannt, um die Entwicklung der additiven Fertigung zu unterstützen und einen vollständig digitalen Fertigungsprozess für die Produkte von GA-ASI zu implementieren. Im Jahr 2024 arbeitete GA-ASI mit dem Special Operations Command der US-Luftwaffe zusammen, um die ebenfalls von Anduril gebaute Loitering Munition Altius 600 zu integrieren und auf den Markt zu bringen, und schloss sich mit Dillon Aero zusammen, um die DAP-6-Waffenbehälter dieses Unternehmens für eine Live-Schießdemonstration mit dem revolutionären neuen Mojave STOL-Flugzeug von GA-ASI zu integrieren. Im Jahr 2025 arbeitete GA-ASI mit Shield AI zusammen, um zwei Flugvorführungen mit der Avenger unter Verwendung der Hivemind-Software für autonome Missionen des Unternehmens durchzuführen.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

