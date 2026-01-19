IRW-News: DeepMarkit Corp.: DeepMarkit ernennt Kevin Gopaul, einen erfahrenen Führungsexperten im Kapitalmarktsektor, zu seinem strategischen Berater

IRW-PRESS: DeepMarkit Corp.: DeepMarkit ernennt Kevin Gopaul, einen erfahrenen Führungsexperten im Kapitalmarktsektor, zu seinem strategischen Berater

Calgary, Kanada - 19. Januar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP0) (DeepMarkit oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Kevin Gopaul zum strategischen Berater bestellt wurde, um das Unternehmen bei der Entwicklung und Positionierung seiner Prognosemärkte-Plattform zu unterstützen.

Herr Gopaul kann fast 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche vorweisen und war unter anderem in den Bereichen Kapitalmärkte, Asset Management und Beratung börsennotierter Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Rund 15 Jahre lang verantwortete er bei der Bank of Montreal (BMO) Funktionen wie die des President und Chief Commercial Officer von BMO ETFs, wo er eine Schlüsselrolle beim Aufbau und bei der Skalierung einer der führenden ETF-Plattformen Kanadas spielte.

Zuletzt zeichnete Herr Gopaul als Chief Investment Officer und President von REX Financial Canada verantwortlich. Im Laufe seiner Karriere war er maßgeblich an der Entwicklung und Strukturierung sowie am Vertrieb von Anlageprodukten beteiligt und beriet börsennotierte Unternehmen zu den Themen Marktpositionierung, Investorenbindung und Kapitalmarktstrategie.

Kevin hat einen Großteil seiner Karriere an der Schnittstelle zwischen Kapitalmärkten und strategischer Produktpositionierung gearbeitet, so Steve Vanry, Chief Executive Officer von DeepMarkit. Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Prognosemärkte-Plattform wird er uns mit seiner Erfahrung im Umgang mit sich wandelnden Marktstrukturen und Anlegererwartungen maßgeblich unterstützen - vor allem, wenn es darum geht, über die langfristige Positionierung und Umsetzung der Plattform nachzudenken.

Prognosemärkte sind eine aufstrebende Marktkategorie, in der sich die Marktstrukturen und die technologischen Anforderungen rasant weiterentwickeln, so Kevin Gopaul. Der plattformorientierte Ansatz von DeepMarkit ist durchdacht und ausgewogen, und ich freue mich darauf, meine Perspektive der Unternehmensführung und der Kapitalmärkte einzubringen.

In seiner Beraterrolle wird sich Herr Gopaul vor allem darauf konzentrieren, in Bezug auf Kapitalmarktüberlegungen und auf die breitere Positionierung der Prognosemärkte-Plattform des Unternehmens strategische Beiträge zu liefern.

Über DeepMarkit Corp.

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das Plattformen entwickelt und erwirbt, die digitale Erlebnisse der nächsten Generation in den Bereichen Prognosemärkte, Blockchain-Infrastruktur, künstliche Intelligenz und Tokenisierung ermöglichen. DeepMarkit konzentriert sich auf aufstrebende Ökosysteme, in denen innovative Technologien die Nutzerinteraktion und den langfristigen Wert steigern.

Über Prospect Prediction Markets Inc.

Prospect ist eine Sportprognosemarkt-Plattform, die auf der Avalanche-Blockchain basiert. Der proprietäre Ranking-Algorithmus von Prospect zielt darauf ab, reale Sportereignisse in dynamische Prognosemärkte zu verwandeln, die Einblicke, Strategien und den Wettbewerb innerhalb der Community belohnen. Die Mission von Prospect ist es, passive Sportzuschauer zu aktiven Teilnehmern zu machen.

Im Auftrag von:

DEEPMARKIT CORP.

Steve Vanry

Chief Executive Officer

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu folgenden Themen: der Ernennung von Kevin Gopaul zum strategischen Berater des Unternehmens; erwartete Vorteile der Beraterrolle von Kevin Gopaul, darunter seine voraussichtlichen Beiträge zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens und zur Entwicklung der Prospect Markets-Plattform; sowie die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: dass die erwarteten Vorteile der beratenden Funktion von Herrn Gopaul möglicherweise nicht realisiert werden; Änderungen des Umfangs oder der Dauer der Beratungsbeziehung; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiele und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken einschließlich der Cybersicherheit; sowie andere Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

