IRW-News: Endurance Gold Corporation: Endurance meldet erste Mineralressourcenschätzung für Reliance: 19,6 Mio. t mit 2,30 g/t Au bei 1,45 Mio. Unzen Gold, Kategorie Vermutet

IRW-PRESS: Endurance Gold Corporation: Endurance meldet erste Mineralressourcenschätzung für Reliance: 19,6 Mio. t mit 2,30 g/t Au bei 1,45 Mio. Unzen Gold, Kategorie Vermutet

19. Januar 2026 / IRW-Press / Endurance Gold Corporation (TSXV: EDG; OTCQB: ENDGF; FWB: 3EG) (das Unternehmen) freut sich, eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) mit vermuteten Ressourcen von 19,6 Millionen Tonnen (Mio. t) mit 2,30 Gramm Au pro Tonne (g/t) für 1,45 Millionen Unzen (Mio. Uz) Gold in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Reliance (das Projekt) im Südwesten von British Columbia, Kanada, zu melden.

Highlights:

- Vermutete Mineralressource: 19,6 Mio. t mit einem Gehalt von 2,30 g/t Au für 1,45 Mio. Uz enthaltenes Gold (siehe Tabelle 1.).

- Hochwertige Mineralressource: Mit Straßenanbindung in dem historischen Bergbaurevier Bridge River und mit ganzjährigem Zugang zu bestehender Infrastruktur, einschließlich Straßen, Wasserkraft, Wasser und Arbeitskräften.

- Oberflächennahe vermutete Mineralressource: 15,6 Mio. t mit einem Gehalt von 2,23 g/t Au für 1,12 Mio. Uz enthaltenes Gold für den Tagebau.

- Untertägige vermutete Mineralressource: 4,0 Mio. t mit einem Gehalt von 2,58 g/t Au für 0,33 Mio. Uz enthaltenes Gold. Offen für eine Erweiterung in Streichrichtung und in der Tiefe.

- Positive Metallurgie: Erste Testarbeiten deuten auf eine Goldgewinnung für ein hochgradiges marktfähiges Goldkonzentrat hin.

- Kurzfristige Aufwärtskatalysatoren:

o Infill-Bohrungen innerhalb des begrenzenden Grubenmodells zur Erweiterung und Verbesserung der oberflächennahen vermuteten MRE.

o Tiefere Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der untertägigen vermuteten MRE.

o Explorationsbohrungen an ungetesteten oberflächennahen geochemischen Anomalien entlang der Scherzone Royal und an fünf weiteren goldhaltigen Strukturen unmittelbar östlich der MRE, einschließlich der Olympic-Ziele.

o Laufende metallurgische Testarbeiten mit Fokus auf dem Gehalt des Goldkonzentrats und der Gewinnungsoptimierung sowie der Antimongewinnung.

o Beginn der wirtschaftlichen und technischen Studien mit dem Ziel, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für diese vermutete MRE durchzuführen.

Wir sind stolz darauf, diese erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Reliance mit 1,45 Millionen Unzen Gold in diesem historischen, aber noch wenig erforschten Goldabbaurevier bekannt zu geben. Dieser Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein für Reliance, das erst vor fünf Jahren als Entdeckung im Anfangsstadium mit ersten vielversprechenden Oberflächenergebnissen in der Zone Eagle seinen Anfang nahm. Unsere disziplinierte Explorationsstrategie wie auch die robusten Eigenschaften des Projekts Reliance haben zu einer Bohrerfolgsquote von 70 % und Entdeckungskosten von nur 9 CAD pro Unze geführt, sagte Robert T. Boyd, President und CEO.

Außerdem möchte ich die bedeutende und positive unterstützende Rolle würdigen, die die Gemeinschaften der First Nations Tsalalh und Xwisten und ihre Mitglieder für den Erfolg von Reliance gespielt haben. Für die Zukunft planen wir, das Potenzial des Projekts Reliance weiter zu demonstrieren, und zwar durch die Erweiterung der Ressourcen, Bohrungen zur Erkundung neuer Oberflächenanomalien entlang der Streichrichtung der Scherzone Royal und mehrerer anderer Strukturen mit hoher Priorität, die Weiterführung umfassender wirtschaftlicher Bewertungen für kostengünstige Abbauszenarien sowie die Verbesserung unserer Kooperation mit den Gemeinschaften und von deren Beteiligung.

Tabelle 1 Mineralressourcenschätzung Reliance (Stichtag 8. Januar 2026)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.001.png

Anmerkungen:

1. Die MRE wurde von Ginto Consulting Ltd (Ginto) in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum (CIM) von 2014 und dem Canadian National Instrument 43-101 (NI 43-101) erstellt. Ginto ist von Endurance Gold Corporation unabhängig.

2. Die Mineralressourcen wurden anhand eines Basis-Cutoff-Gehalts von 0,30 g/t Au für den Tagebau (Zone OP) und 1,0 g/t Au für den Untertagebau (Zone UG) mit Stichtag 8. Januar 2026 geschätzt.

3. Die obertägigen Mineralressourcen werden innerhalb eines mit dem Lerchs-Grossmann-Algorithmus in Maptek Vulcan optimierten begrenzenden Grubenmodells unter Verwendung der folgenden Parameter angegeben: 2.500 USD/Uz Au, 2,50 USD/t Abbaukosten, 14,00 USD/t Verarbeitungskosten, 5,25 USD/t Gemein- und Verwaltungskosten, 81 % Au-Gewinnung und 47 Grad Grubenneigung.

4. Die untertägigen Mineralressourcen werden mit einem höheren Cut-off-Gehalt von 1,0 g/t Au und einer Mindestabbaumächtigkeit von 1,5 m gemeldet.

5. Metallurgische Goldgewinnung für das Konzentrat wird auf 81 % geschätzt.

6. Die Gesteinsdichte der wichtigsten lithologischen Verbände basierte auf 521 Messungen des spezifischen Gewichts, die während des Verfahrens der Kernprotokollierung durchgeführt wurden. Die Ergebnisse wurden anhand von 54 Messungen des spezifischen Gewichts validiert, die im ALS Prep Lab an Halbkernproben vor der Analyse durchgeführt wurden. Die durchschnittliche Dichte beträgt 2,76 g/cm3 für die MRE mit einem Minimum von 2,70 g/cm3 und einem Maximum von 2,81 g/cm3.

7. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor. Umweltbelange, Genehmigungen, Rechtsfragen, Eigentumstitel, Besteuerung, soziopolitische Aspekte, Marketing, Veränderungen an den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren können die Schätzung der Mineralressourcen wesentlich beeinflussen.

8. Bei der Klassifikation der vermuteten Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung angegebenen vermuteten Mineralressourcen sind naturgemäß unsicher, und es wurde noch keine ausreichende Exploration durchgeführt, um diese vermuteten Mineralressourcen als angedeutete Mineralressourcen zu definieren. Nach vernünftigem Ermessen ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei weiterer Exploration auf angedeutete Mineralressourcen hochgestuft werden kann.

Mineralressourcenschätzung für Reliance

Die MRE für Reliance umfasst die Zonen Imperial, Crown und Eagle innerhalb des Royal Shear. Die MRE-Datenbank besteht aus 11.763 Proben, die aus 34.850 m Diamantbohrungen (136 Bohrlöcher), 5.057 m Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) (71 Bohrlöcher) und 1.440 m oberflächlichen Schlitzproben entnommen wurden. Endurance Gold sammelte 91,3 % der Proben, während frühere Betreiber 8,7 % der Proben sammelten.

Die Modellierung der Geologie, Mineralisierung und Anisotropie wurde in Leapfrog Geo durchgeführt. Die Validierung, Datenbankprüfungen, Statistiken, Variographie, Schätzungen und MRE-Berichte wurden in Maptek Vulcan und GSLIB-ähnlichen Dienstprogrammen erstellt.

Die MRE für Reliance wurde unter Verwendung von 1,52 m gedeckelten zusammengesetzten Analysen und einem aus ersten Prinzipien entwickelten geologischen Modell erstellt. Die Kontrollen der Goldmineralisierung stehen im Zusammenhang mit dem regionalen Royal-Shear-Bruch-Duktile-Kompressionsstrukturbereich, wobei die Goldschätzung auf die Liegend-Gesteine des steil abfallenden Royal-Shear-Verwerfungskontakts beschränkt ist. Die Liegend-Gesteine und Wirtsgesteine der MRE sind stark durch Eisenkarbonat und Siliziumdioxid alterierte mafische Vulkanite und Quarz-Karbonat-Adern, die als mehrphasige Kataklastitbrekzien deformiert sind.

Die Gehaltsschätzung für Gold erfolgte mittels Ordinary Kriging (OK) auf Basis gedeckelter Analysekomposite. Die Suchellipsoide wurden gemäß den Variogrammmodellen für die Zonen Imperial, Crown und Eagle dimensioniert. Die Ausrichtung der Suchellipsoide wurde durch ein Anisotropiemodell gesteuert, das auf geologischen Beobachtungen basiert. Es wurde eine 2-stufige Strategie zur Gehaltsschätzung verwendet, wobei die Suchellipsoide der ersten Stufe auf den zweiten Bereich der Variogramme und die der zweiten Stufe auf das 1,5-fache des zweiten Bereichs der Variogramme festgelegt wurden. Die Gehaltsschätzung wurde durch Mineralisierungshüllen begrenzt, die während des geologischen Modellierungsprozesses entwickelt wurden. Insgesamt wurden zwei (2) mineralisierte Domänen geschätzt: die Zone Eagle und die kombinierten Zonen Imperial/Crown. Es wurde eine Reihe von Validierungstests für die Gehaltsschätzungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine lokalen oder globalen Verzerrungen vorlagen.

Die Tonnage wurde unter Verwendung eines Gesteinsdichtemodells berechnet, das auf den wichtigsten lithologischen Einheiten im geologischen Modell basiert. Die durchschnittliche Dichte für jede lithologische Einheit basierte auf 521 Messungen der spezifischen Dichte (SG), die während des Kernprotokollierungsverfahrens erhoben wurden. Die Ergebnisse wurden anhand von 54 SG-Messungen validiert, die vor der Analyse der Proben im ALS Prep Lab an Halbkernproben durchgeführt wurden. Die durchschnittliche Dichte beträgt 2,76 g/cm3 für die MRE, wobei die lithologischen Einheiten zwischen 2,70 g/cm3 und maximal 2,81 g/cm3 liegen.

Um die NI 43-101-Berichtsanforderung vernünftige Aussicht auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung zu erfüllen, wurden die oberflächennahen Mineralressourcen innerhalb einer mit einem Lerchs-Grossmann-Algorithmus optimierten Tagebau-Begrenzungshülle angegeben. Die Parameter für die Grubenoptimierung sind in den Fußnoten zu Tabelle 1 angegeben. Für die tiefer liegende Mineralisierung wurde die Mineralressource mit einem erhöhten Cutoff-Goldgehalt von 1,0 g/t und einer Mindestabbaumächtigkeit von 1,5 m angegeben, um ein Untertage-Abbauszenario zu berücksichtigen.

Die Berichterstattung basiert auf einem Goldpreis von 2.500 USD pro Unze mit Stichtag 8. Januar 2026.

Sensitivität gegenüber verschiedenen Cut-off-Goldgehalten

Die Basis-MRE zu Reliance wird mit einem Cut-off von 0,30 g/t Au für die obertägige Ressource und einem Cut-off von 1,0 g/t Au für die untertägige Ressource angegeben. Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wurde eine Reihe von Cut-off-Gehalten auf die Modelle für die obertägige und die untertägige Ressource angewendet, um die Auswirkungen auf Tonnage, Durchschnittsgehalt und enthaltenen Metallgehalt zu bewerten. Die Ergebnisse werden in Tabelle 2 für die obertägige Ressource und Tabelle 3 für die untertägige Ressource aufgeführt.

Tabelle 2 Obertägige vermutete MRE mit verschiedenen Cut-offs des Goldgehalts

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.002.png

Tabelle 3 Untertägige vermutete MRE mit verschiedenen Cut-off-Goldgehalten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.003.png

Metallurgische Prüfarbeiten und Antimon

Die metallurgischen Untersuchungen wurden von Blue Coast Research an einer Mischprobe aus der Sulfidmineralisierung im Jahr 2023 und an Oxid-/Übergangsproben im Jahr 2025 durchgeführt. Die Sulfid-Mischprobe für die ersten Prüfarbeiten ergab 6,74 g/t Gold und 0,24 % Antimon.

Bei den ersten Laugungstests wurde kein nennenswertes Gold gewonnen; daher wurden Flotationstests mit einem einfachen, herkömmlichen Flotationsverfahren durchgeführt, die folgende metallurgische Ergebnisse lieferten:

Tabelle 4 Goldgewinnung aus der Grobflotation

Test- Goldgehalt Arsengehalt Goldgewinnung

Nr. im Konzentrat im Konzentrat (%)

(g/t) (%)

F2 26,2 1,5 84,3

F3 26,7 1,4 84,1

F4 26,1 1,3 84,9

F5 22,2 1,2 85,7

Durchschnitt 25,3 1,4 84,7

Erste Testarbeiten mit reinerer Flotation ergaben einen Konzentratgehalt von 50 g/t Gold bei einer Goldgewinnung von 80 %. Die geplanten Tests im geschlossenen Kreislauf dürften den Gewinnungsgrad noch weiter steigern. Während die in Tabelle 4 aufgeführten gröberen Konzentrate marktfähig wären, würde ein höhergradiges, reineres Konzentrat eine bessere Abbauwürdigkeit erzielen. Das Unternehmen wird die Testarbeiten zur Optimierung der reineren Flotation im Jahr 2026 fortsetzen.

Stibnit (SbS) ist das bisher einzige im Konzentrat nachgewiesene Antimonmineral. Das Unternehmen hat bisher noch keine ausreichenden Tests zur Antimonabtrennung und -gewinnung durchgeführt. Diese Testarbeiten sind für 2026 geplant mit dem Ziel der Exploration, falls die Produktion eines marktfähigen Antimonprodukts machbar ist.

Prognose der metallurgischen Gewinnung für die Mineralressourcenschätzung

Allein durch die Grobflotation wurden nominell marktfähige Konzentrate mit einer durchschnittlichen Goldgewinnung von 84 % bezogen auf das Konzentrat gewonnen. Dies bezog sich jedoch auf metallurgisches Mischmaterial mit einem höheren Gehalt als dem durchschnittlichen Gehalt der aktuellen Ressource, und es ist wahrscheinlich, dass das Projekt auf die höhere Abbauwürdigkeit und die geringeren Transportkosten abzielt, die mit der Herstellung höhergradiger Konzentrate verbunden sind. Dementsprechend wurde für die vorliegende Mineralressourcenschätzung eine Gewinnung von 81 % angenommen.

Exploration und Wachstumspotenzial

Das Bohrprogramm 2025 belegte das Potenzial für eine kontinuierliche Mineralisierung entlang der regionalen Scherzone Royal, die die Zonen Imperial, Crown und Eagle umfasst, welche die vermutete MRE definieren.

Die Infill-Bohrungen innerhalb des begrenzenden Grubenmodells der MRE bieten das Potenzial: (i) die Mineralressource mit Entdeckungen entlang unbebohrter Abschnitte der Scherzone Royal zu erweitern, und (ii) die obertägige Ressource von Vermutet auf Angedeutet hochzustufen.

Tiefere Bohrungen des Unternehmens haben das Tiefenpotenzial des mineralisierenden Systems mit Goldgehalten und Mächtigkeiten aufgezeigt, die durch Untertagebauverfahren abgebaut werden könnten. Die untertägige vermutete MRE wird durch tiefere Bohrungen in weiten Abständen definiert. Step-out-Bohrungen in hochgradigen Bohrlochabschnitten können potenziell die untertägige MRE unterhalb der begrenzenden Grube erweitern. Im Folgenden einige bemerkenswerte hochprioritäre Bohrlochabschnitte für Folgebohrungen:

Tabelle 5 Bemerkenswerte Ziele der Tiefenexploration

Bohrloch-Nr. Durchschnittliche Tiefe Bohrlänge gemischt Zielzone

(m)

DDH25-109 340 6,74 g/t Au über 21,8 m Zone Imperial

DDH24-106 610 4,85 g/t Au über 15,3 m Zone Imperial

DDH23-078 180 3,81 g/t Au über 9,35 m Zone Crown

DDH23-070 270 3,93 g/t Au über 9,15 m Zone Eagle

Die aktuelle MRE und die bisherigen Bohrungen konzentrieren sich auf die Zonen Imperial, Crown und Eagle in der Scherzone Royal. Durch Oberflächenexploration des Unternehmens wurden neue geochemische Anomalien in Boden und Gestein entlang der Scherzone Royal, in den Olympic-Konzessionen und auf parallelen Strukturtrends entdeckt, die ähnliche Merkmale wie die ursprüngliche geochemische Anomalie der Zone Eagle aufweisen. Das Unternehmen hat diese neuen geochemischen Anomalien bis zur bohrbereiten Phase weiterentwickelt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng, M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, erstellt. Die MRE wird gemäß den CIM-Definitionsstandards berichtet.

Das metallurgische Testprogramm wird von Chris Martin, C.Eng, M.Eng, einem unabhängigen metallurgischen Berater der Endurance Gold Corporation und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geleitet.

Das Arbeitsprogramm wird von Darren OBrien, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens und qualifiziertem Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, überwacht. Herr OBrien hat diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Ein technischer Bericht wird von qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101 erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ veröffentlicht.

Endurance Gold Corporation ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung äußerst vielversprechender nordamerikanischer Mineralkonzessionsgebiete konzentriert.

ENDURANCE GOLD CORPORATION

Robert T. Boyd, President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN

Endurance Gold Corporation

www.endurancegold.com

Gebührenfrei: (877) 624 2237

info@endurancegold.com

Abbildung 1: Oberflächenprojektion der oberflächennahen MRE von Reliance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.004.png

Abbildung 2: MRE Reliance - Oberflächenplan mit begrenzendem Grubenmodell

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.005.png

Abbildung 3: MRE Reliance - 3D-Ansicht des begrenzenden Grubenmodells

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.006.png

Abbildung 4: MRE Reliance - Vertikalschnitt der Zone Imperial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.007.png

Abbildung 5: MRE Reliance - Vertikalschnitt der Zone Crown

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.008.png

Abbildung 6: MRE Reliance - Vertikalschnitt der Zone Eagle

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82561/EnduranceGold_190126_DEPRCOM.009.png

