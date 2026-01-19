IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD stellt ein Explorationsupdate und Ausblick für 2026 für Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield bereit

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: RUA GOLD stellt ein Explorationsupdate und Ausblick für 2026 für Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield bereit

19. Januar 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorationsupdate für sein Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield in Neuseeland bereitzustellen und die wesentlichen Genehmigungskatalysatoren für 2026 zu beschreiben.

Höhepunkte:

- Das Unternehmen treibt die Aktivitäten in Zusammenhang mit der Genehmigung voran und strebt die Aufnahme in die Liste jener Projekte an, die für den FAST TRACK-Prozess in Neuseeland in der ersten Jahreshälfte 2026 infrage kommen.

- Die hervorgehobenen Analyseergebnisse von Auld Creek beinhalten:

o ACDDH050: 3,0 m mit 21,27 g/t AuÄq1 (4,5 g/t Au und 3,9 % Sb) ab 137 m

§ Einschließlich 2,0 m mit 27,4 g/t AuÄq1 (5,2 g/t Au und 5,5 % Sb)

o ACDDH055: 3,4 m mit 4,18 g/t AuÄq1 (2,6 g/t Au und 0,4 % Sb) ab 152,7 m

o ACDDH056: 5,1 m mit 7,27 g/t AuÄq1 (5,3 g/t Au und 0,5 % Sb) ab 240,4 m

- Seit Januar sind drei Bohrgeräte im Einsatz, wodurch der Fortschritt beschleunigt und Erweiterungen 400 m nördlich des Erzgangs Fraternal sowie 250 m nordwestlich des Erzgangs Bonanza erprobt werden.

- Durch weitere Bohrungen wurde die Streichlänge der Lagerstätte um zusätzliche 250 m auf 870 m erweitert, die entlang des Streichens in Richtung Norden und in der Tiefe über steil einfallende Erzkörper weiterhin offen ist.

- Es werden Erkundungsbohrungen mobilisiert, um die gesamte Streichlänge von 2.500 m der geochemischen Gold-, Arsen- und Antimon-Bodenanomalien an der Oberfläche zu erproben.

- RSC Consulting wurde mit der Erstellung eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 für Reefton beauftragt, der im Februar 2026 veröffentlicht werden soll und die bisherigen Bohrungen berücksichtigt.

- Eine Ausschreibung für Arbeiten zur Unterstützung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) ist im Gange.

Vielversprechende neue Mineralisierungsabschnitte bestätigen die Erweiterung des Systems Auld Creek über 870 m hinaus (Erzgang Fraternal), wobei die Mineralisierung in Richtung Norden weiterhin offen und in Tiefen von über 320 m nach wie vor nicht begrenzt ist. Ein drittes Bohrgerät soll Ende Januar mit den Bohrungen beginnen, um die Ressourcenerschließung zu beschleunigen und Anomalien direkt entlang der Streichlänge der Erzgänge Fraternal und Bonanza zu erproben.

Das Unternehmen hat die Genehmigungsaktivitäten in der Region erheblich vorangetrieben und strebt die Einreichung eines Fast Track-Antrags in der ersten Jahreshälfte 2026 an. Die Standortbesichtigungen durch Berater und Interessenvertreter begannen im Dezember 2025, wobei der Großteil der unabhängigen Berater den Standort Auld Creek und die umliegenden Gebiete im Januar 2026 besichtigen werden.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: Auld Creek ist für das Unternehmen nach wie vor ein zentrales Asset. Die laufenden Bohrungen erweitern sowohl den Umfang als auch das Vertrauen in das mineralisierte System, während wir an der Erteilung der Abbaugenehmigung arbeiten.

Wir beabsichtigen, die FAST TRACK-Gesetzgebung für das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek zu nutzen, um die größte bekannte Antimonlagerstätte Neuseelands in Produktion zu bringen. Unser Vertrauen in dieses Genehmigungsverfahren wurde durch die Genehmigung des Gold-Silber-Projekts Wharekirauponga von OceanaGold im Dezember 2025 gestärkt.

1. Unter Anwendung der aktuellen Spotpreise für Gold und Antimon sowie eines Abschlags von etwa 30 % basiert die Formel für Goldäquivalent auf AuÄq = Au g/t + 4,3 × Sb % unter Anwendung eines Goldpreises von 2.065 USD/oz, eines Antimonpreises von 34.300 USD/t und einer Gewinnungsrate von 85 %.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82562/RUAGold_190126_de_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Das Goldfeld Reefton im Überblick

FAST TRACK-PROZESS SCHREITET VORAN

RUA GOLD treibt die Aktivitäten in Zusammenhang mit der Genehmigung an der Westküste Neuseelands aktiv voran, wobei das Team die Einreichung eines Fast Track-Antrags in der ersten Jahreshälfte 2026 anstrebt.

Die Zusammenarbeit mit unseren lokalen Maori-Interessenvertretern, Te Runanga o Ngti Waewae, hinsichtlich der Explorationsaktivitäten und zukünftigen Erschließungspläne wird fortgesetzt. Ngti Waewae unterstützt das Projekt nachdrücklich und wird während des gesamten Fast Track-Prozesses eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten - unter anderem bei der Bewertung kultureller Auswirkungen.

Der Entwurf des Minenkonzepts wurde im Jahr 2025 vom Technikunternehmen AMC Consultants fertiggestellt und das Unternehmen schreibt zurzeit Arbeiten zur Unterstützung der bevorstehenden PEA aus. Die Konsultationen mit der Community und den Aufsichtsbehörden haben begonnen und werden im Laufe des Jahres 2026 intensiviert. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Genehmigung strebt das Unternehmen die Einreichung des Fast Track-Antrags bis Ende 2026 an.

EXPLORATIONSUPDATE FÜR AULD CREEK

Das systematische Bohrprogramm 2025 wurde konzipiert, um den Umfang der bekannten Mineralisierung zu erweitern und das Vertrauen in das geologische Modell sowie in das Ressourcenmodell zu stärken. Die Bohrungen haben erfolgreich die Kontinuität des Streichens des Erzgangs Fraternal über 870 m nachgewiesen, wobei die Mineralisierung in Richtung Norden weiterhin offen und in der Tiefe nach wie vor unbegrenzt ist.

Ein zentraler Teil der Struktur wurde noch nicht erprobt. Die Erweiterung auf drei Bohrgeräte und die Einführung von Doppelschichtbetrieben ermöglicht es, diese Zone im ersten Quartal 2026 zu erproben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82562/RUAGold_190126_de_PRCOM.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt von Auld Creek Fraternal

Bohrungen und geologische Interpretationen weisen darauf hin, dass hochgradigere mineralisierte Ausläufer in subvertikaler Ausrichtung fortbestehen. Der Schwerpunkt der Bohrungen 2026 wird darauf liegen, diese Ausläufer in der Tiefe zu erweitern und die Ressource über ihre Streichlänge von 870 m zu ergänzen.

Die Analyseergebnisse zeigen:

- ACDDH040: 0,8 m mit 2,6 g/t Au und 0,5 % Sb

- ACDDH047: 3,0 m mit 2,7 g/t Au

- ACDDH047: 7,0 m mit 1,34 g/t Au

- ACDDH050: 3,0 m mit 4,5 g/t Au und 3,9 % Sb

- ACDDH055: 3,4 m mit 2,6 g/t Au und 0,4 % Sb

- ACDDH056: 5,1 m mit 5,3 g/t Au und 0,5 % Sb

ACDDH041, ACDD042, ACDDH043, ACDDH044, ACDDH045, ACDDH046, ACDDH048, ACDDH049, ACDDH051 und ACDDH057 durchschnitten die Struktur, die jedoch nur eine schwache Mineralisierung aufwies.

Zusammen tragen diese Ergebnisse wesentlich zum Verständnis des Unternehmens über das System Auld Creek bei, verdeutlichen dessen Größe und strukturelle Beständigkeit und liefern klare Vektoren für die Ausrichtung nachfolgender Bohrungen, deren Schwerpunkt auf der Erweiterung der hochgradigeren Mineralisierung entlang des Einbruchs in Richtung Norden und in die Tiefe liegen wird, wo die Bohrungen bis dato auf eine vertikale Tiefe von 320 m beschränkt waren. Vergleichbare orogene Gold-Antimon-Lagerstätten weisen in der Regel eine Beständigkeit der Mineralisierung von deutlich über 1.000 m vertikaler Tiefe auf.

KARTIERUNGEN UND OBERFLÄCHENGEOCHEMIE

Erzgang Fraternal

Gold-Arsen-Antimon-Bodenanomalien an der Oberfläche verdeutlichen, dass sich der Erzgang Fraternal mindestens 400 m in Richtung Norden erstreckt, wobei die Bodenbeschaffenheit mit jener der primären Ressourcenzone Auld Creek vergleichbar ist. Die regionale Gold-Arsen-Antimon-Bodengeochemie verdeutlicht eine mineralisierte Struktur mit einer Länge von über 2.000 m.

Das dritte Bohrgerät, das im Januar 2026 mobilisiert wurde, wird in der ersten Jahreshälfte 2026 Erkundungsbohrungen entlang dieser Streichlänge des Erzgangs Fraternal durchführen.

Erzgang Bonanza

Geologische Oberflächenkartierungen, die sich an stark anomalen Gold-Arsen-Antimon-Bodenprobenahmen orientieren, haben 250 m nordwestlich des Erzgangs Bonanza stark mineralisierte Quarzgänge identifiziert, wodurch sich die Streichlänge von 350 m auf 600 m erhöht. Dieses Gebiet wird im ersten Quartal 2026 ein vorrangiges Bohrziel sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82562/RUAGold_190126_de_PRCOM.003.png

Abbildung 3: Standort der Bohrungen bei Auld Creek im Verhältnis zur 2.000 m umfassenden Streichlänge, die in der Oberflächengeochemie zu sehen ist

REGIONALE POTENZIALE

Auld Creek ist eines von mindestens sechs bekannten Gold-Antimon-Vorkommen mit hochgradigem Gold-Antimon in Gesteinsproben vor Ort und historischen Untertageanlagen, die sich über eine bekannte Länge von 30 km im Reefton Goldfield erstrecken, das von den Konzessionen von Rua Gold abgedeckt wird. Ein viertes Bohrgerät setzt die Bewertung von Goldzielen mit hoher Priorität jenseits von Auld Creek fort.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenentwicklungsprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga, das nun vollständig genehmigt ist und sich im Bau befindet.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen oder Meinungen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, überprüft hat.

QA/QC-Bohrkern

Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, so dass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgeschickt. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und bei SGS Waihi mittels Natriumperoxid-Fusionsanalyse mittels ICP-MS auf Antimon (Sb) analysiert.

QA/QC Boden- und Gesteinsproben

Die Proben wurden zu 75 % auf eine Korngröße von 2 mm zerkleinert (SGS-Code CRU75) und zu 85 % auf eine Korngröße von 75 µm pulverisiert (SGS-Code PUL85_CR). Die pulverisierten Gesteinsproben wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Rest wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RUA GOLD zurückgeschickt. Gesteinsproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Projektgebiet.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Tabelle 1: Lage der Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms 2024-2025 von RUA

Bohrloch-Nr. Easting Northing rL Gesamt-tiefe Site _ID Neigung Azimut (wahr) Jahr

ACDDH022 1507213 5333198 511,11 108,5 Pad 10 -54 193 2024

ACDDH023 1507213 5333200 510,87 51,5 Pad 10 -60 85 2024

ACDDH024 1507290 5333150 538,41 156,3 Old Pad 13 -37 220 2025

ACDDH025 1507290 5333151 538,03 180,9 Old Pad 13 -54 248 2025

ACDDH026 1507291 5333151 537,77 200 Old Pad 13 -59 231 2025

ACDDH027 1507291 5333150 538,15 193,4 Old Pad 13 -45 212 2025

ACDDH028 1507078 5332957 605,4 243,5 Pad 18 -50 104 2025

ACDDH029 1507079 5332956 605,43 256 Pad 18 -50 120 2025

ACDDH030 1507074 5332955 606,38 268,5 Pad 18 -53 85 2025

ACDDH031 1507074 5332955 606,24 336 Pad 18 -65 74 2025

ACDDH032 1507075 5332956 606,15 351,6 Pad 18 -70 108 2025

ACDDH033 1507076 5332956 606,13 291,1 Pad 18 -64 92 2025

ACDDH034 1507213 5333197 511,61 200 Pad 10 -72 267 2025

ACDDH035 1507209 5333371 511,61 194,3 Pad 02 -53 85 2025

ACDDH036 1507209 5333371 511,61 200,8 Pad 02 -60 125 2025

ACDDH037 1507209 5333371 511,61 189,3 Pad 02 -62 49 2025

ACDDH038 1507209 5333371 511,61 154,3 Pad 02 -67 72 2025

ACDDH039 1507209 5333371 511,61 188 Pad 02 -75 60 2025

ACDDH040 1507209 5333371 511,61 238,7 Pad 02 -67 39 2025

ACDDH041 1507195 5333291 512,26 154 Pad 04 -45 270 2025

ACDDH042 1507166 5332776 656 206,1 Pad 17 -45 120 2025

ACDDH043 1507195 5333291 512,26 207,3 Pad 04 -72 273 2025

ACDDH044 1507195 5333291 512,26 200 Pad 04 -54 294 2025

ACDDH045 1507166 5332776 656 174,2 Pad 17 -68 64 2025

ACDDH046 1507195 5333291 512,26 215,2 Pad 04 -83 295 2025

ACDDH047 1507166 5332776 656 252 Pad 17 -81 51 2025

ACDDH048 1507085 5332837 574 251,7 Pad 20 -62 88 2025

ACDDH049 1507195 5333291 512 122,5 Pad 04 -63 85 2025

ACDDH050 1507195 5333291 512 172 Pad 04 -73 84 2025

ACDDH051 1507085 5332837 574 308,8 Pad 20 -66 71 2025

ACDDH052 1507195 5333291 512 209,3 Pad 04 -70 45 2025

ACDDH053 1507085 5332837 574 325,4 Pad 20 -71 75 2025

ACDDH054 1507195 5333291 512 240 Pad 04 -79 81 2025

ACDDH055 1507180 5333527 450,8266 175,9 Pad 05 -45 115 2025

ACDDH056 1507074 5332955 606,24 276,5 Pad 18 -43 65 2025

ACDDH057 1507180 5333527 450,8266 240 Pad 05 -59 118 2025

Tabelle 2: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%)

ACDDH026 175 175,9 0,9 0,96

ACDDH026 175,9 177,1 1,2 1,55

ACDDH027 152 153 1 2,52

ACDDH027 153 154 1 1,88

ACDDH027 154 155 1 3,44

ACDDH027 155 156 1 2,25

ACDDH027 156 157 1 1,84

ACDDH027 157 158 1 0,37

ACDDH027 158 159 1 0,15

ACDDH027 159 160 1 2,38 0,013%

ACDDH027 160 161 1 2,39 0,802%

ACDDH027 161 162 1 4,75 0,008%

ACDDH027 162 163 1 2,84 0,016%

ACDDH027 163 164 1 8,42 0,010%

ACDDH027 164 165 1 4,7 0,010%

ACDDH027 165 166 1 3,77 0,009%

ACDDH027 166 167 1 15 0,178%

ACDDH027 167 168 1 3,11 0,428%

ACDDH028 209,5 210,15 0,65 0,92

ACDDH028 210,15 210,6 0,45 18,4 11,600%

ACDDH028 210,6 211,4 0,8 8,28 4,680%

ACDDH028 211,4 212 0,6 1,68

ACDDH031 310,4 312,5 2,1 5,4 13,06%

ACDDH032 296 305 9,0 0,6

ACDDH033 263,8 265 1,2 2,09 0,30%

ACDDH033 265 266 1 0,54 0,02%

ACDDH033 266 267 1 1,58

ACDDH033 267 268 1 0,71

ACDDH035 127 128 1 2,48

ACDDH035 128 129 1 1,5

ACDDH036 84 85 1 1,63

ACDDH036 85 86 1 0,18

ACDDH036 86 87 1 0,21

ACDDH036 87 88 1 0,5

ACDDH036 88 89 1 0,68

ACDDH036 89 90 1 2,08 0,06%

ACDDH037 147 148 1 1,98 0,02%

ACDDH037 148 149 1 0,44

ACDDH037 149 150 1 1,55

ACDDH037 150 151 1 0,26

ACDDH037 151 152 1 0,05

ACDDH037 152 153 1 0,07

ACDDH037 153 154 1 <0,01

ACDDH037 154 155 1 <0,01

ACDDH037 155 156 1 0,07

ACDDH037 156 157 1 0,59 0,02%

ACDDH037 157 158 1 <0,01 0,01%

ACDDH037 158 159 1 10,8 0,04%

ACDDH037 159 160 1 10,8 0,79%

ACDDH037 160 161 1 8,46 0,02%

ACDDH037 161 162 1 6 1,70%

ACDDH037 162 163 1 7,49 2,31%

ACDDH037 163 164 1 2,15

ACDDH037 164 165 1 2,24

ACDDH037 165 166 1 1,93

ACDDH037 166 167 1 0,99

ACDDH037 167 168 1 1,05

ACDDH037 168 169 1 1,7 0,02%

ACDDH038 109,5 110,5 1 2,43

ACDDH038 110,5 111,3 0,8 0,59

ACDDH038 111,3 112 0,7 0,73

ACDDH038 112 113 1 0,43

ACDDH039 150 151 1 1,48 0,01%

ACDDH039 151 152 1 0,9 0,03%

ACDDH039 152 153 1 1,22 0,06%

ACDDH039 153 154 1 0,27 0,01%

ACDDH039 154 155 1 2,73 0,53%

ACDDH039 155 156 1 6,87 0,04%

ACDDH039 156 157 1 3 1,67%

ACDDH039 157 158 1 8,06 4,83%

ACDDH039 158 159 1 4,47 3,05%

ACDDH039 159 160 1 2,52 0,08%

ACDDH039 160 161 1 8,01 5,22%

ACDDH039 161 162 1 3,35 0,21%

ACDDH039 162 163 1 5,62 0,16%

ACDDH039 163 164 1 0,71 0,01%

ACDDH039 164 165 1 7,63 8,75%

ACDDH039 165 166 1 1,8 0,01%

ACDDH039 166 167 1 1,84 0,02%

ACDDH040 206 207 1 0,09

ACDDH040 207 208 1 0,41

ACDDH040 208 209 1 0,42

ACDDH040 209 210 1 0,26

ACDDH040 210 211 1 0,12

ACDDH040 211 212 1 0,02

ACDDH040 212 213 1 0,02

ACDDH040 213 214 1 0,4

ACDDH040 214 215 1 0,67

ACDDH040 215 216 1 0,44

ACDDH040 216 217 1 0,01

ACDDH040 217 218 1,10 0,06

ACDDH040 218 219 0,70 0,26

ACDDH040 219 220 1 0,35

ACDDH040 220 221 1 0,27 0,3%

ACDDH042 79,8 80,8 1 0,15

ACDDH045 104 105 1 0,41

ACDDH045 105 106 1 0,23

ACDDH047 220 221 1 0,17

ACDDH047 221 222 1 0,61

ACDDH047 222 223 1 2,66

ACDDH047 223 224 1 3,52

ACDDH047 224 225 1 1,92

ACDDH047 225 226 1 0,54

ACDDH047 226 227 1 0,35

ACDDH047 227 228 1 0,3

ACDDH047 228 229 1 0,88

ACDDH047 229 230 1 0,15

ACDDH047 232 233 1 0,34

ACDDH047 234 235 1 0,16

ACDDH047 235 236 1 0,38

ACDDH047 236 237 1 0,96

ACDDH047 237 238 1 0,2

ACDDH047 240 241 1 0,16

ACDDH047 251 252 1 1,3

ACDDH050 137 138 1 2,85 0,77%

ACDDH050 138 139 1 5,37 5,14%

ACDDH050 139 140 1 5,32 5,87%

ACDDH050 140 141 1 0,17 0,31%

ACDDH050 153 154 1 0,11

ACDDH051 254 255 1 1,33

ACDDH051 255 256 1 0,62

ACDDH051 256 257 1 0,22

ACDDH051 257 258 1 0,37

ACDDH051 258 259 1 0,14

ACDDH051 259 260 1 0,05

ACDDH051 260 261 1 0,15

ACDDH051 261 262 1 0,39

ACDDH051 262 263 1 0,16

ACDDH051 264 265 1 0,06

ACDDH051 265 266 1 0,1

ACDDH051 266 267 1 0,33

ACDDH051 267 268 1 0,13

ACDDH051 268 269 1 0,16

ACDDH051 269 270 1 0,24

ACDDH051 270 271 1 0,13

ACDDH051 271 272 1 0,02

ACDDH051 272 273 1 0,32

ACDDH051 273 274 1 0,99 0,29%

ACDDH051 274 275 1 0,46

ACDDH051 275 276 1 0,18

ACDDH051 276 277 1 0,01

ACDDH051 277 278 1 0,31

ACDDH051 278 279 1 0,16

ACDDH051 279 280 1 0,17

ACDDH051 280 281 1 0,74

ACDDH051 281 282 1 0,22

ACDDH055 152 152,7 0,7 0,7 0,02%

ACDDH055 152,7 153,4 0,7 2,66 0,44%

ACDDH055 153,4 153,9 0,5 2,83 0,12%

ACDDH055 153,9 154,8 0,9 2,94 0,48%

ACDDH055 154,8 155,6 0,8 1,36 0,12%

ACDDH055 155,6 156,1 0,5 3,56 0,73%

ACDDH055 156,1 157 0,9 0,36 0,02%

ACDDH056 240,4 241 0,6 4,31

ACDDH056 241 241,4 0,4 5,55

ACDDH056 241,4 241,8 0,4 7,89

ACDDH056 241,8 242,1 0,3 0,01 5,47%

ACDDH056 242,1 242,5 0,4 9,48

ACDDH056 242,5 242,9 0,4 6,79 1,34%

ACDDH056 242,9 243,3 0,4 10,4

ACDDH056 243,3 244 0,7 8,95

ACDDH056 244 244,5 0,5 1,51

ACDDH056 244,5 245 0,5 0,54

ACDDH056 245 245,5 0,5 2,11

ACDDH056 245,5 246 0,5 0,4

ACDDH056 246 246,5 0,5 0,03

ACDDH056 247 248 1 0,01

ACDDH056 248 249 1 0,02

ACDDH057 201,6 202 0,4 0,02

ACDDH057 202 202,5 0,5 0,03

ACDDH057 202,5 203 0,5 2,4

ACDDH057 203 203,5 0,5 0,02

ACDDH057 203,5 204,4 0,9 0,02

ACDDH057 204,4 204,9 0,5 0,02

ACDDH057 204,9 205,8 0,9 0,01

