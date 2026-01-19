KfW: Kredithürde bei Mittelständlern auf Rekordniveau

Berlin, 19. Jan (Reuters) - Unternehmen mit Finanzierungsbedarf haben laut der staatlichen Förderbank KfW hierzulande zunehmend Schwierigkeiten, an Kredite ⁠zu kommen. Im ‍vierten Quartal 2025 berichteten 37,8 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von erschwerten Kreditvergabebedingungen. Dies ‌ist ein Plus von 3,9 Prozentpunkten zum Vorquartal und ein neuer Höchststand, wie ‍die KfW am Montag weiter mitteilte. Sie wertet regelmäßig Daten der Konjunkturumfragen des Münchner Ifo-Instituts aus, unterteilt nach Größenklassen und Wirtschaftsbereichen. Bereits seit drei Jahren berichten Mittelständler laut KfW von überdurchschnittlich strengen Maßstäben der ‍Banken bei Kreditverhandlungen.

"Banken scheinen wegen ⁠der vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten der Unternehmen auszugehen und agieren daher vorsichtig", erläuterte KfW-Chefvolkswirt Dirk ‍Schumacher. Branchenübergreifend erreichten die Hürden für Kreditvergaben neue Höchstniveaus. Im Mittelstand waren besonders der ⁠Einzelhandel (45,2 Prozent) und der Dienstleistungssektor (41,4 Prozent) betroffen. Bei Großunternehmen wurden Rekordwerte im Einzelhandel (49,7 Prozent) und Großhandel (41,7 Prozent) festgestellt.

Das Finanzierungsinteresse der Unternehmen blieb ebenfalls gering. ‍Nur rund jeder fünfte ‌Mittelständler führte im vierten Quartal Kreditverhandlungen - deutlich weniger als im langfristigen Durchschnitt. Bei den Großunternehmen dagegen stieg der Anteil deutlich um 4,3 Prozentpunkte auf 31,5 Prozent und erreichte damit beinahe seinen langfristigen Durchschnitt.

"Die bislang ausbleibende Wirtschaftsbeschleunigung wirkt wie ein Hemmschuh auf das Kreditinteresse der Unternehmen", sagte KfW-Chefvolkswirt Schumacher.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)