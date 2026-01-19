Merz: Keine Kabinettsumbildung geplant

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen Medienbericht über eine angeblich geplante Kabinettsumbildung als "Unsinn" zurückgewiesen. "Ich habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden", sagte der CDU-Vorsitzende nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. "Ich bin mit der Arbeit des Bundeskabinetts zufrieden." Dieses bestehe aus sehr guten Ministerinnen und Ministern, die ihren Aufgaben "voll umfänglich gerecht" würden.

Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, Merz plane größere personelle Veränderungen in seiner Regierung und an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag. Er sei mit Fraktionschef Jens Spahn (CDU) unzufrieden.

"Gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Spahn"

Dazu sagte Merz jetzt: "Ich habe mit Jens Spahn eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit." Merz schloss in sein Lob auch Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) ein. Auch die Koordination der Regierungsarbeit über das Kanzleramt "läuft gut und sehr zufriedenstellend", sagte er.

Der Kanzler hatte zuletzt nach acht Monaten im Amt überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Nachfolger des eher außenpolitisch orientierten Jacob Schrot wurde der bisherige CDU-Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier, ein Wirtschaftsexperte./sk/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam konterngestern, 18:18 Uhr · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetheute, 12:23 Uhr · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
Streit um Grönland
EU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohunggestern, 11:08 Uhr · dpa-AFX
EU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohung
Kündigung nach Kapitol-Sturm
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagengestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen
Weitere Artikel