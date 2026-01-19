Nato-Chef empfängt Minister Dänemarks und Grönlands

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mitten im eskalierenden Streit um die Arktisinsel zwischen den Europäern und den USA trifft Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag Minister aus Dänemark und Grönland. Die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt und der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen kommen zu dem Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel, wie die Nato mitteilte. Eine Pressekonferenz oder andere Medientermine waren demnach zunächst nicht geplant.

Hintergrund sind die Ansprüche von US-Präsident Donald Trump auf das zu Dänemark gehörende Grönland. Seine europäischen Nato-Partner sind strikt dagegen, dass sich die USA Grönland einverleiben. In einem beispiellosen Schritt kündigte Trump am frühen Samstagabend unter Verweis auf den Konflikt um Grönland ab Februar zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten an - alle von ihnen Nato-Länder./tre/DP/he