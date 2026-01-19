Nordex liefert Windturbinen für Österreichs Energiekonzern Verbund

Der Windanlagenbauer Nordex hat mit der Ökostrom-Tochter des österreichischen Energiekonzerns Verbund einen ⁠mehrjährigen Rahmenvertrag ‍geschlossen. Die Vereinbarung umfasse die mögliche Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtleistung von ‌bis zu 700 Megawatt (MW), teilte das deutsche Unternehmen am Montag mit. Angaben ‍zum Auftragswert wurden nicht gemacht.

Die Partnerschaft laufe bis 2030 und ermögliche die Lieferung von bis zu 105 Onshore-Windturbinen. Diese sollen in künftigen Windprojekten von Verbund Green Power in den ‍sechs Kernmärkten Österreich, Deutschland, Spanien, ⁠Italien, Rumänien und Albanien zum Einsatz kommen. Nordex-Chef Jose Luis Blanco erklärte, das Unternehmen werde für ‍die Projekte seine neueste Turbinengeneration mit bis zu sieben MW Leistung bereitstellen.

Für ⁠Verbund deckt die Vereinbarung rund die Hälfte der erwarteten Projekt-Pipeline im Windbereich ab. Der mehrheitlich im Staatsbesitz stehende Konzern, der traditionell ‍stark auf Wasserkraft ‌setzt, will den Anteil von Wind- und Solarenergie an der gesamten Stromerzeugung bis 2030 auf 25 Prozent ausbauen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Nordex den Angaben zufolge einen ersten Auftrag von Verbund über neun Turbinen in Rumänien erhalten.