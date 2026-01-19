Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

19.01.2026 / 13:48 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

     Unternehmen:               ABO Energy KGaA
     ISIN:                      DE0005760029

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Add
     seit:                      19.01.2026
     Kursziel:                  8,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA
(ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR
8,00.

Zusammenfassung:
ABO Energy hat erneut eine Gewinnwarnung für 2025 veröffentlicht. Das
Management geht nunmehr davon aus, dass die Konzerngesamtleistung bei ca.
EUR230 Mio. liegen wird (bisher: EUR250 Mio.). Der Nettoverlust wird jetzt bei
EUR-170 Mio. erwartet (bisher: ca. EUR-95 Mio.). Gründe für die erneute Senkung
der Nettoergebnisguidance um EUR75 Mio. sind Projektverschiebungen ins Jahr
2026 (ca. EUR40 Mio.) und weitere Wertberichtigungen (ca. EUR35 Mio.) aufgrund
sich weiter verschlechternder Marktbedingungen sowohl in Deutschland als
auch international. ABO Energy hatte in der deutschen Onshore
Wind-Ausschreibung im November - wie bereits im August - keinen Zuschlag
erhalten. Der erneute Einbruch von ABO Energys Aktien- und Anleihekurs
signalisiert, dass sich die Investoren sehr große Sorgen um die Solvenz des
Unternehmens machen. Wir haben unsere Prognosen für 2025 und die Folgejahre
erneut gesenkt. Darüber hinaus haben wir unsere WACC-Schätzung angehoben, um
das gestiegene finanzielle Risiko abzubilden. Entscheidend für eine
erfolgreiche Restrukturierung wird die Unterstützung der Konsortialbanken
sein. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR8
(bisher: EUR31). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da
das Kurspotenzial bei nur noch 15% und damit unter unserer 25%-Schwelle
liegt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e3136d856af30828889578e72bfa5550

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2262224 19.01.2026 CET/CEST

