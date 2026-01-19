Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

19.01.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  9,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Privatkundengeschäft wächst im vierten Quartal stark

Gemäß der aktuellen Pressemitteilung hat die UmweltBank AG im vierten
Quartal 2025 ein starkes Wachstum im Privatkundengeschäft erzielt. Insgesamt
stieg die Anzahl der Privatkunden im Geschäftsjahr 2025 auf 184.000.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von rund 29.000 Kunden.
Mit rund 23.000 neuen Kunden war das vierte Quartal dabei
hauptverantwortlich für diesen Anstieg. Zwar blieb die Anzahl der Neukunden
hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück, die bis zum
Geschäftsjahresende 2025 einen Anstieg auf 210.000 Kunden prognostiziert
hatten, bei den Privatkundeneinlagen konnte das Kreditinstitut jedoch die
ambitionierte Prognose exakt erfüllen. Diese legten auf den prognostizierten
Wert von 4,3 Mrd. EUR (VJ: 3,5 Mrd. EUR) um rund 0,8 Mrd. EUR erheblich zu. Auch
hier war das vierte Quartal 2025 mit einem Zugang der Kundeneinlagen von
mehr als 0,4 Mrd. EUR für den wesentlichen Teil des im Gesamtjahr
verzeichneten Einlagenzugangs verantwortlich. Der wichtigste Treiber hinter
der erfolgreichen Entwicklung im vierten Quartal dürfte die seit Oktober
2025 laufende Tagesgeld-Aktion sein, die für die ersten drei Monate 3,0 %
garantiert. Darüber hinaus dürfte auch das im zweiten Halbjahr 2025
eingeführte Girokonto dazu beigetragen haben.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management der UmweltBank
mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Privatkundengeschäft und
erwartet einen Anstieg der Privatkundeneinlagen auf 5,4 Mrd. EUR. Die
Kundenzahl soll um rund 75.000 auf 260.000 steigen. Insbesondere bei den
Kundeneinlagen wird ein stärkeres Wachstum erwartet als im bisherigen
Szenario, welches einen Anstieg der Kundeneinlagen auf 5,0 Mrd. EUR
unterstellt hatte. Grundsätzlich geht die Gesellschaft von einem höheren
Einlagenvolumen je Kunde aus, was sicherlich der positiven Entwicklung im
vierten Quartal 2025 geschuldet ist. Wie bisher kommuniziert, sollen die im
vergangenen Geschäftsjahr eingeführten Produkte (Girokonto, digitale
Anlageberatung etc.) sowie die Ausschöpfung von Cross-Selling-Potenzialen
hierzu beitragen. Zudem könnten neue Aktionen opportunistisch aufgesetzt
werden.

Wie erwartet, hat sich das Firmenkundengeschäft hingegen rückläufig
entwickelt. Mit rund 120 Mio. EUR lag das Neukreditvolumen (Q4 2025: rund 47
Mio. EUR) unterhalb der bereits zu den 9-Monatszahlen 2025 reduzierten
Prognose eines Neukreditvolumens von 200 bis 250 Mio. EUR. Insgesamt dürfte
sich das ausstehende Kreditvolumen damit reduziert haben. Diese Entwicklung
war vor dem Hintergrund der zunächst kapitalschonenden Vorgehensweise der
UmweltBank AG bei der Neukreditvergabe zu erwarten. Nach der im September
2025 durchgeführten Kapitalerhöhung verfügt die Gesellschaft nun über einen
deutlich höheren Kapitalpuffer. Gemäß vorläufigen Zahlen liegt die
Gesamtkapitalquote zum 31.12.2025 bei rund 17,0 % und weist damit einen
komfortablen Puffer zur Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 15,6 % auf. In
der Pressemitteilung bekräftigte die UmweltBank AG ihre Erwartung, dass für
2026 mit einer Reduktion der Kapitalanforderungen zu rechnen ist. In diesem
Zusammenhang ist die zum 14. Juli 2025 beendete Tätigkeit des von der BaFin
eingesetzten Sonderbeauftragten wichtig, da dies ein Beleg für die erzielten
aufsichtsrechtlichen Fortschritte ist.

Mit der Pressemitteilung bestätigt das Management der UmweltBank sowohl das
im Rahmen des letztjährigen Capital Markets Day vorgestellte
Wachstumsszenario als auch die Ergebnisprognose für 2025. Die vorläufigen
Zahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 25.02.2026
veröffentlicht. Bis dahin behalten wir unsere Prognosen und unser Kursziel
unverändert bei.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=55e07fb77a3b680637895cfcd5599c84

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 19.01.2026 (09:12 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 19.01.2026 (11:30Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2c843e5e-f514-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de

2262086 19.01.2026 CET/CEST

