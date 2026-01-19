Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu US-Zöllen im Grönland-Streit

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zu US-Zöllen im Grönland-Streit

Natürlich stellen die Grönland-Zölle eine neue Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung mit der EU um die weltgrößte Insel dar. Und dieser Schritt kann Deutschland nicht egal sein. Nicht, nachdem seine Exportwirtschaft schon jetzt unter US-Zöllen von 15 Prozent und mehr ächzt. Dennoch bleibt das Zeichen der europäischen Grönland-Mission wichtig und richtig. Es liegt im elementaren Selbstinteresse der EU, die zu Dänemark gehörende Insel als europäisches Territorium zu behaupten. Eine Spaltung der EU oder die Frage, ob die Aufgabe der Insel ein akzeptabler Preis dafür wäre, die USA in der Nato zu halten, kann sich Europa nicht leisten. Denn wenn sich in der Welt die Überzeugung durchsetzen würde, dass die EU erpressbar ist, würde sie zum Spielball von üblen Interessen jeglicher Art werden./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam konterngestern, 18:18 Uhr · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Streit um Grönland
EU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohunggestern, 11:08 Uhr · dpa-AFX
EU-Staaten beraten in Krisensitzung nach US-Zollandrohung
Kündigung nach Kapitol-Sturm
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagengestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen
Einbruch der Exporte in die USA
Ifo: Trumps Zölle sind Dauer-Schock für deutsche Wirtschaft16. Jan. · dpa-AFX
Ifo: Trumps Zölle sind Dauer-Schock für deutsche Wirtschaft
Weitere Artikel