Streit um Toyota Industries: Elliott weist Angebot von Toyota zurück

Tokio, 19. Jan (Reuters) - Der aktivistische Investor Elliott hält das Angebot des Toyota-Konzerns, ⁠den Maschinenbau- ‍und Autozulieferkonzern Toyota Industries von der Börse zu nehmen, ‌für fast 40 Prozent zu niedrig.

Elliott forderte die ‍Aktionäre am Sonntag auf, das vergangene Woche auf 18.800 Yen je Aktie erhöhte Angebot nicht anzunehmen. Stattdessen schlug der Investor einen ‍Wachstumsplan vor, der den ⁠Wert des Unternehmens bis 2028 auf 40.000 Yen je Aktie mehr ‍als verdoppeln soll. Die Aktie von Toyota Industries notierte ⁠am Montagmorgen mit 19.450 Yen über dem Angebotspreis. Das Angebot stammt von Toyota Motor, der ‍Konzerngesellschaft Toyota ‌Fudosan und dem Toyota-Verwaltungsratschef Akio Toyoda. Elliott ist nach eigenen Angaben der größte Minderheitsaktionär von Toyota Industries.

