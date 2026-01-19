Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und Finanzchefin
dpa-AFX · Uhr
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat die Besetzung zwei wichtiger Vorstandsposten für die kommenden Jahre beschlossen. Der Aufsichtsrat habe die Vorstandsverträge von Chef Burkhardt Frick und Finanzchefin Cornelia Ballwießer verlängert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag im bayerischen Garching mit. Frick war am 11. September 2023 an die Spitze von Suss gerückt, wo er gemäß der nun erfolgten Vertragsverlängerung bis Ende 2030 bleiben soll. Ballwießer hatte die Aufgaben der Finanzchefin Mitte 2023 übernommen. Ihr neuer Vertrag läuft bis Ende Juni 2028./lew/jha/
Das könnte dich auch interessieren
HalbleiterherstellerAnleger stürzen sich nach zuversichtlicher TSMC-Prognose auf Chip-Ausrüster15. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista