Syrischer Präsident sagt Deutschland-Besuch ab

Berlin, 18. Jan (Reuters) - Der syrische Präsident Ahmed ⁠al-Scharaa ‍hat seinen für Montag und ‌Dienstag geplanten Deutschland-Besuch abgesagt.

Das bestätigte ‍ein Regierungssprecher am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Al-Scharaa wollte Kanzler ‍Friedrich Merz ⁠und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am ‍Dienstag treffen. Zudem waren Gespräche ⁠mit der deutschen Wirtschaft geplant. Grund für die ‍Absage ‌sind offenbar die heftigen Kämpfe in Syrien.

