Syrischer Präsident sagt Deutschland-Besuch ab
Reuters · Uhr
Berlin, 18. Jan (Reuters) - Der syrische Präsident Ahmed al-Scharaa hat seinen für Montag und Dienstag geplanten Deutschland-Besuch abgesagt.
Das bestätigte ein Regierungssprecher am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Al-Scharaa wollte Kanzler Friedrich Merz und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag treffen. Zudem waren Gespräche mit der deutschen Wirtschaft geplant. Grund für die Absage sind offenbar die heftigen Kämpfe in Syrien.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
Das könnte dich auch interessieren
Preissteigerungen bei DienstleistungenGünstigere Energie bremst Preisanstieg zum Jahresende in Deutschland16. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista