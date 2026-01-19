TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Douglas, Trading Statement 09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25 03:00 CHN: BIP Q4/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25 03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin 11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure 11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen und Risiken der Branche DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

