Tote Polizisten und Unruhen nach Gefängnis-Stürmung in Guatemala

Guatemala-Stadt, 18. Jan (Reuters) - In Guatemala ist es nach der Stürmung eines von Häftlingen kontrollierten Gefängnisses zu einer Welle der Gewalt gekommen.

Dabei wurden am Sonntag mindestens ⁠sieben Polizisten bei ‍verschiedenen Angriffen getötet, wie Innenminister Marco Antonio Villeda mitteilte. Zehn weitere Beamte seien verletzt worden. Zuvor hatten Sicherheitskräfte die Kontrolle über ‌eine Haftanstalt zurückerlangt und einen führenden Bandenchef festgenommen. Bei den Auseinandersetzungen wurde auch ein Bandenmitglied getötet.

Die Regierung ‍werde nicht mit den Bandenmitgliedern verhandeln, sagte Villeda. "Ich schließe keine Pakte mit Banden. Ich bin fest entschlossen, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten." Man habe mit Präsident Bernardo Arévalo gesprochen und werde gemeinsame Einsätze mit der Armee starten, um die städtischen Zentren zu sichern. Der Direktor der Nationalen Zivilpolizei, David ‍Boteo, rief die Bevölkerung auf, zu Hause zu ⁠bleiben. Er schloss in einem Interview nicht aus, dass Bandenmitglieder auch Zivilisten angreifen könnten. Der Schulunterricht am Montag wurde landesweit abgesagt.

Den Angaben der Zivilpolizei zufolge hatten ‍die Behörden die Kontrolle über das Gefängnis Renovacion 1 in der Nähe der südlichen Stadt Escuintla zurückerlangt. Dort ⁠und in zwei weiteren Haftanstalten hatten Häftlinge am Samstag randaliert und Geiseln genommen, um Privilegien für ihren Anführer zu erpressen. Bei dem Einsatz wurde der als "El Lobo" bekannte Anführer der Bande Barrio 18, ‍Aldo Duppie, festgenommen. Von der ‌Polizei veröffentlichte Bilder zeigten, wie Beamte den an der Schulter blutenden Mann aus dem Gefängnis eskortierten. Während die Geiseln in Renovacion 1 freikamen, werden in zwei anderen Gefängnissen noch 37 Menschen festgehalten.

Die Bande Barrio 18 war im Oktober vom Kongress zur Terrorgruppe erklärt worden, kurz nachdem die USA sie als ausländische Terrororganisation eingestuft hatte. Ihr Anführer "El Lobo" verbüßt Haftstrafen von insgesamt rund 2000 Jahren. Er ist mit der Nichte der ehemaligen First Lady Sandra ⁠Torres verheiratet, die bei drei Präsidentschaftswahlen unterlag.

(Bericht von Sofia Menchu und Josue Decavele. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)